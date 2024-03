Algérie: Chanegriha reçu par le vice-Premier ministre, ministre d'Etat des Affaires de Défense qatari

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a été reçu, dimanche soir, par le vice-Premier ministre, ministre d'Etat des Affaires de Défense qatari, M. Khaled Ben Mohamed El-Attiyah, dans le cadre de sa visite officielle au Qatar, pour prendre part à la 8e édition de l'exposition et la conférence internationale de Défense maritime "DIMDEX-2024", indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans la dynamique de sa visite officielle au Qatar, pour prendre part à la 8e édition de l'exposition et la conférence internationale de Défense maritime 'DIMDEX-2024', et ce, sur invitation du Général de Corps d'Armée Salem Ben Hamed Al Aqeel Al Nabit, Chef d'Etat-major des Forces armées qataries, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a été reçu hier soir 3 mars 2024, par Monsieur Khaled Ben Mohamed El-Attiyah, vice-Premier ministre, ministre d'Etat des Affaires de Défense qatari", précise la même source.

Lors de ces entretiens, le Général d'Armée "a mis l'accent sur l'importance accordée par Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, au renforcement les liens de fraternité et de coopération avec le pays frère le Qatar", ajoute le communiqué.

"Je suis très honoré de vous remercier chaleureusement pour l'aimable invitation que vous nous avez adressée afin d'assister à l'Exposition et la Conférence internationale sur la Défense maritime de Doha 'DIMDEX-2024' dans sa huitième édition, exprimant une fois de plus ma profonde satisfaction d'être de nouveau au Qatar, vous exprimant ma plus grande estime, tout en appréciant en même temps la chaleur de l'amitié et les signes d'une hospitalité remarquable dont vous nous avez gratifiés", a indiqué le Général d'Armée.

Le Général d'Armée Chanegriha "a réitéré son engagement à promouvoir et renforcer la coopération militaire entre les deux pays".

"Nous tenons à ce que cette rencontre soit une occasion renouvelée, que nous saisissons pour examiner les différents domaines de coopération militaire unissant nos armées, cette coopération que nous voulons renforcer grâce aux soins attentifs et constants des dirigeants des deux pays et à leur engagement partagé à la promouvoir de plus en plus et à la porter à son plein potentiel", a-t-il souligné.

De son côté, M. Khalid Ben Mohamed Al Attiyah, vice-Premier ministre qatari et ministre d'Etat aux Affaires de la Défense, a souligné "la qualité des relations de coopération bilatérale et du partenariat stratégique entre l'Algérie et le Qatar, incarnant ainsi la volonté forte des dirigeants des deux pays".

A l'issue, le Général d'Armée Saïd Chanegriha s'est entretenu avec le Général de Division Hamad Bin Ali Al Attiyah, Conseiller de Son Altesse le Prince pour les Affaires de la Défense, "où ils ont évalué la trajectoire de la coopération militaire entre les deux pays et examiné les moyens de la renforcer à l'avenir", conclut le communiqué.