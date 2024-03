Angola: TAAG promeut l'Angola et les destinations africaines à la bourse du tourisme de Lisbonne

Luanda — TAAG-Linhas Aéreas de Angola a participé, du 28 au 3 février de ce mois, à la 4ème édition de la Bourse Internationale du Tourisme de Lisbonne, Portugal, avec un stand dédié à la promotion des destinations touristiques de l'Angola.

Un communiqué de presse de TAAG, envoyé aujourd'hui à l'Angop, indique que les multiples liaisons africaines les plus recherchées par les passagers, du Portugal et de l'Europe en général, ont également été mises en valeur lors de l'événement.

« Luanda (Angola), Maputo (Mozambique), Johannesburg et Le Cap (Afrique du Sud) et Windhoek (Namibie) sont les destinations les plus recherchées par les passagers du Portugal et de l'Europe en général », indique la note.

De même, la destination São Tomé (São Tomé et Príncipe), ainsi que l'arrivée alternative au Brésil, avec escale à Luanda, ont été mises en avant comme une option attractive pour un public sensible au prix.

Selon la note, la liaison Luanda/Lisbonne est l'une des plus importantes du réseau TAAG, mobilisant un trafic croissant sur les liaisons Nord et Sud, notamment l'Amérique latine, l'Afrique et l'Europe, en particulier en provenance des communautés lusophones, dont les destinations sont desservies par la compagnie aérienne nationale TAAG.

Le document indique que l'Institut angolais de promotion du tourisme (Infotur) a participé au stand de la compagnie nationale, avec des mini-conférences, la distribution de dépliants publicitaires et un dialogue éclairant avec les milliers de visiteurs de la foire.