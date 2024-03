Angola: Les évêques de la CEAST recommandent le contrôle de l'inflation

Malanje — La 1ère Assemblée plénière de la Conférence Episcopale d'Angola et São Tomé (CEAST), qui s'est terminée ce lundi, à Malanje, a recommandé à l'Exécutif angolais l'adoption de mesures urgentes visant à contrôler l'inflation, en vue d'augmenter le pouvoir d'achat des familles.

La réunion a également recommandé le renforcement des mécanismes juridiques visant à protéger le monde des affaires national et à revitaliser le tissu économique, en mettant l'accent sur le paiement de la dette du gouvernement envers les hommes d'affaires et la réduction du fardeau fiscal.

Les recommandations incluent également la tenue d'élections locales pour une gouvernance plus étroite et la nécessité d'imposer une plus grande rigueur aux concours publics d'admission du personnel des secteurs de la santé et de l'éducation, en faveur de l'amélioration de ces secteurs respectifs.

D'autre part, l'Assemblée de la CEAST a conclu que le monde des affaires est confronté à de nombreuses difficultés, dues à la dette publique et à la hausse des impôts, qui ont laissé l'économie nationale à la merci des étrangers et donné lieu à la spéculation sur les prix des produits, notamment alimentaires.

Cependant, la séance plénière a reconnu les efforts du gouvernement dans la construction et la réparation des routes, mais a mis en garde contre la dégradation rapide de certaines d'entre elles, et a donc recommandé la responsabilité civile et pénale des entreprises chargées de réaliser les travaux de construction.

Avec la participation des archevêques et évêques des archidiocèses et diocèses de diverses provinces et municipalités d'Angola et des conseillers et secrétaires du CEAST, la réunion a duré sept jours et visait, entre autres aspects, à analyser la vie du Collège épiscopal qui compose la Conférence et prier en faveur de la population.

Elle a culminé avec l'ouverture du centenaire du cardinal Alexandre do Nascimento qui sera célébré le 1er mars 2025 et le Jubilé de 2025.