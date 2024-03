Algérie: Arkab reçoit le chef du groupe de travail spécialisé algéro-chinois pour la coopération dans l'industrie nucléaire

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, lundi, au siège de son département ministériel, le chef du groupe de travail spécialisé algéro-chinois pour la coopération dans le domaine de l'industrie nucléaire, le vice-président de la Compagnie nucléaire nationale chinoise (Nuclear Corporation-CNNC), Shen Yanfeng, en présence du Commissaire à l'énergie atomique et de cadres du ministère et du Commissariat à l'énergie atomique (COMENA).

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur "l'état des relations de coopération entre le COMENA et la Compagnie chinoise CNNC, dans le domaine de l'énergie nucléaire et ses utilisations actives et passives à des fins pacifiques, ainsi que ses perspectives de développement", selon le communiqué.

Les deux parties ont, également, évoqué les questions liées au développement de la coopération, notamment les discussions en cours dans le cadre du groupe de travail spécialisé algéro-chinois pour la coopération en industrie nucléaire, à l'instar de celles relatives à la production des radio-isotopes en Algérie, ainsi que la définition des besoins nationaux en matière d'utilisation médicale des techniques et des applications nucléaires.

A ce propos, M. Yanfeng a souligné "la capacité de l'Algérie et sa disponibilité à réaliser le projet de production des radio-isotopes en Algérie, compte tenu des compétences et des expertises qu'elle recèle, en sus de ses structures dans ce domaine".

Dans ce cadre, le ministre de l'Energie et des Mines a exprimé "sa satisfaction quant à l'état de la coopération entre le COMENA et la Compagnie chinoise CNNC, notamment en terme de progrès réalisé en matière de production de radio-isotopes en Algérie".