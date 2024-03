Algérie: Journée parlementaire sur la contribution de la femme à la consécration des valeurs de maintien de la paix

Alger — Le Conseil de la nation a organisé lundi, en coordination avec le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, une Journée parlementaire sur "les contributions de la femme à la consécration des valeurs de maintien de la paix et de la sécurité internationales: lutte de la femme algérienne durant la Guerre de libération".

Les travaux de cette Journée parlementaire étaient présidés par M. Salah Goudjil, président du Conseil de la nation, accompagné de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, en présence de membres du Gouvernement et de représentants de plusieurs secteurs et organismes nationaux et internationaux.

S'exprimant à cette occasion, Mme Krikou a évoqué la lutte et les sacrifices de la femme algérienne au cours de la glorieuse Guerre de libération, ainsi que sa lutte continue à travers la contribution au processus d'édification et de construction, soulignant les acquis obtenus par la femme en marquant sa présence dans divers domaines, en prouvant sa valeur et en occupant plusieurs postes, en concrétisation des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment en matière de promotion de la place de la femme et de renforcement des mécanismes de sa protection.

La ministre a rappelé, par ailleurs, les conditions difficiles et le génocide perpétré par l'entité sioniste contre les Palestiniens, notamment les femmes et les enfants, ce qui nécessite, a-t-elle dit, "d'unifier les efforts internationaux pour faire cesser ces crimes", relevant à ce propos les efforts de l'Algérie, en sa qualité de membre au Conseil de sécurité de l'ONU, visant à faire cesser immédiatement l'agression sioniste, permettre l'acheminement des aides humanitaires et à empêcher le déplacement forcé des Palestiniens.

Pour sa part, le président du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Abdelmadjid Zaâlani, a souligné le rôle et la place de la femme au sein de la société ainsi que l'évolution de ses droits au niveau international, rappelant certains traités et accords internationaux y afférents.

Il a également mis en avant la place des femmes en Algérie et les acquis qu'elles ont réalisés, notamment dans le domaine législatif, ainsi que les mesures et programmes mis en place en leur faveur.

Dans le même contexte, la moudjahida et ancienne ministre, Zhor Ounissi, a évoqué les souffrances endurées par les femmes algériennes pendant la Guerre de libération et leur rôle dans la préservation de l'identité nationale.

Lors du débat, l'ambassadeur sahraoui en Algérie, Abdelkader Taleb Omar, ainsi que le Conseiller de l'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, Bachir Abou Hattab, ont salué le rôle de l'Algérie dans le soutien aux causes justes palestinienne et sahraouie, réitérant que la Révolution algérienne était un modèle de lutte et de résistance.

Les deux parties ont exprimé leur conviction que l'Algérie œuvrerait, à travers sa qualité de membre au Conseil de sécurité onusien, à "mettre fin au double standard auquel recourent les puissances occidentales vis-à-vis de certaines questions".