Ile Maurice: Kavi Doolub nouveau «chief whip»

La nomination d'un chief whip par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a été faite et celui-ci se mettra à la tâche après le 12 mars pour préparer la rentrée parlementaire du 26 prochain. Dans les milieux du Mouvement socialiste militant (MSM), une source affirme que cette responsabilité a déjà été confié à Kavi Doolub, député de Mahébourg-Plaine-Magnien. Ce poste, vacant depuis la promotion de Naveena Ramyad, désormais la ministre du Développement industriel, est la deuxième promotion pour Kavi Doolub en l'espace de quatre mois. Il avait été élu Deputy Chairperson of Committees en octobre dernier en remplacement de Vikash Nuckcheddy qui avait été promu secrétaire parlementaire privé.

Kavi Doolub est nouveau en politique. D'ailleurs, il n'était pas pressenti pour être candidat aux élections générales de 2019 pour le MSM. Il a été appelé pour remplacer le Dr Dev Kowlessur, qui s'était emmêlé les pinceaux à un meeting, confondant Pravind Jugnauth et Anerood Jugnauth. Le nouveau chief whip a été élu en troisième position en 2019. Depuis, le député du MSM est membre du Committee of Selection, du Public Accounts Committee et du Parliamentary Gender Caucus.

Avant sa carrière de politicien, le nouveau chief whip était directeur de marketing et communication à King Savers Ltd. Il a aussi été sales manager à Top FM et animateur radio à temps partiel. Il a également dispensé des cours à temps partiel à l'université de technologie au début de sa carrière. Le député est aussi connu pour avoir posé une question au Premier ministre sur les pilules retrouvées dans les affaires de Navin Ramgoolam.