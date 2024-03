Afrique de l'Ouest: Vulgarisation des réalisations de la CEDEAO - Le président de la Commission lance un point de presse hebdomadaire

Un point de presse hebdomadaire a été lancé le 28 février dernier par le président de la Commission de la CEDEAO, Dr Omar Alieu Touray. Dans son message, il a expliqué que l'initiative consiste à faire à la presse un point hebdomadaire des diverses activités de la Communauté, vise à combler le fossé dans la diffusion de l'information sur les nombreuses réalisations de la région dans les divers domaines dans lesquels elle a investi son énergie et ses ressources, parfois en collaboration avec des partenaires.

Le point de presse aura lieu chaque semaine avec l'équipe dirigeante de la Commission de la CEDEAO et de ses institutions. Lors de la rencontre, il a affirmé que la CEDEAO prend des mesures pour parvenir à lever les obstacles à la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein de la communauté ouest-africaine, en vue d'améliorer la mise en œuvre de son protocole phare et de faciliter ainsi la réalisation de l'union économique de la communauté des 15 Etats membres.

Le Président a évoqué l'introduction de deux documents de voyage à savoir, le passeport de la CEDEAO d'une part et une carte d'identité biométrique destinée à faciliter les voyages intracommunautaires pour les personnes non munies de passeport national, d'autre part. Cette dernière a fait l'objet d'un lancement dans six Etats membres. À cela s'ajoute la construction progressive de postes de contrôle juxtaposés aux frontières, avec l'appui de l'Union européenne, afin de faciliter le passage aux postes frontières.

%

Le Président de la Commission a également souligné que « des progrès considérables ont été enregistrés » dans la réalisation de l'objectif fondamental de la Communauté, à savoir la promotion du développement socio-économique de la région par l'intégration et la coopération dans différents domaines tels que le commerce, la libre circulation, l'agriculture, l'industrialisation, l'énergie, la science, l'éducation et les technologies, dans la perspective de l'instauration d'une union économique.

Dans son discours qui a porté sur 11 domaines d'intervention clés de la Communauté, Dr Touray a déclaré que ces interventions s'inspiraient de la disposition de l'article 3 du Traité révisé de la Communauté, en vertu duquel les États membres se sont engagés, entre autres, à maintenir et à renforcer la stabilité économique, favoriser les relations entre les États membres et, ce faisant, contribuer au progrès et au développement du continent africain.