Ile Maurice: Basket-ball - Les qualifications mauriciennes renvoyées aux 23/24 mars aux Salines

Le nouvel événement sportif organisé par Red Bull à Maurice, le Red Bull Half Court, débute avec des qualifications les 23 et 24 mars. La finale nationale aura lieu en avril et l'équipe championne mauricienne ira participer à la compétition mondiale de Red Bull Half Court à New York en octobre prochain. Le coût des billets d'avion et les frais d'hébergement des champions mauriciens seront assurés par Red Bull.

Red Bull Half Court est organisé depuis quelques années mondialement. Ce tournoi de basket-ball «3-a-side», devait démarrer avec des qualifications les 9 et 23 mars, mais des imprévus ont contraint les organisateurs à repousser cette première phase aux journées des 23 et 24 mars, sur les terrains de basket-ball des Salines à Port-Louis. Cet événement aux Salines est organisé par Red Bull avec la collaboration de la municipalité de Port-Louis et de la Mauritius Basketball Federation. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 mars.

L'édition 2023 du Red Bull Half Court avait réuni 9 000 parti- cipants dans 24 pays. Elle s'était achevée par une finale mondiale qui s'était tenue dans la forteresse historique de Kalemegdan à Belgrade, en Serbie. L'équipe d'Égypte s'était imposée comme la meilleure équipe féminine, tandis que le titre de champion masculin fut remporté par la Serbie. Hager Amer (Égypte) fut couronnée Fila Female MVP et Nikola Mihajlovic (Serbie) Fila Male MVP (Most Valuable Player) du tournoi.

Comment se déroulent les matches de Red Bull Half Court ? Sur un demi-terrain, trois joueurs ou joueuses composent chaque équipe qui a droit à un remplaçant. Un match dure 10 minutes, à moins qu'une équipe ne parvienne à marquer 21 points avant la fin du temps imparti. En cas d'égalité au bout de 10 minutes, il y a prolongation. Pendant la prolongation, la première équipe à marquer deux points est déclarée gagnante. Le règlement complet sera communiqué aux capitaines des équipes.