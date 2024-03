Angola: Un commandant appelle les FAA à être prêtes à défendre le pays

Uíge — Le commandant de la Région Militaire du Nord, le lieutenant-général António José Neto, a recommandé, ce lundi à Uige, que les militaires soient prêts à empêcher tout type d'invasion du pays et à garantir la défense de la souveraineté et de l'intégrité du territoire national.

Cette mission doit être accomplie avec organisation et discipline, basée sur la capacité et l'habileté dans le domaine de la technique, des armes et de l'art militaire, a expliqué le lieutenant général dans son discours d'ouverture de l'Année de préparation opérationnelle, combative et éducative-patriotique 2024-2025.

Concernant la préparation opérationnelle et combative, il a déclaré qu'elle augmenterait les niveaux de préparation au combat des unités et sous-unités. Pour cette raison, il a soutenu que cet engagement constitue le facteur déterminant pour les militaires dans l'assimilation des différentes matières à administrer pendant la période d'instruction.

Selon le lieutenant général, les militaires sont conscients que dans le monde moderne rien n'est statique, c'est pour cette raison que les militaires doivent être confrontés à de nouveaux défis, visant l'amélioration permanente des capacités des FAA.

En ce sens, António José Neto a demandé aux militaires de maintenir une préparation psychologique, morale et physique, afin de réprimer toute tentative d'agression interne ou externe, de soutenir la population en cas d'accident ou de calamité naturelle, entre autres missions prévues dans la Constitution de la République d'Angola et le droit international.

Le commandant a également exhorté les militaires à redoubler le système de sécurité et de surveillance, à poursuivre les journées éducatives et d'exaltation patriotique, à continuer d'accorder une plus grande attention à l'organisation, à l'entretien, à la conservation, au contrôle technique et à l'armement, au patrimoine et à tous les biens mis à la disposition des FAA.

Il a expliqué que le succès dans l'accomplissement des tâches prévues dépend, dans une large mesure, de l'amélioration de la discipline et de l'organisation militaire, visant la garantie du maintien de la paix et la stabilité.

L'événement, auquel ont assisté plusieurs hauts responsables des FAA et des invités, a été marqué par un moment culturel et un défilé de troupes en parade.