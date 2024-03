Maroc: Le pays et la Suisse - Renforcement à Berne du partenariat entre les professionnels du textile

Berne — Un mémorandum d'entente a été signé, lundi à Berne, entre l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement (AMITH) et la fédération suisse du textile.

Cet accord, conclu en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour et du conseiller fédéral suisse chargé de l'économie, de la formation et de la recherche, Guy Parmelin, vise à promouvoir le partenariat entre les représentants du secteur dans les deux pays et à relever les défis de la compétitivité.

Les acteurs du secteur comptent sur ce mémorandum pour renforcer les relations avec les investisseurs et les clients suisses, en vue d'établir une dynamique d'intégration entre les secteurs textiles des deux pays, a relevé le président de l'AMITH, Anas El Ansari, dans une déclaration à la MAP.

"Le textile marocain est avancé dans l'industrie du prêt-à-porter, mais le problème des tissus bruts persiste. C'est pourquoi les professionnels aspirent à l'implantation d'unités suisses sur le marché marocain pour fournir ce produit brut, renforçant ainsi notre capacité à accéder à de nouveaux marchés européens et américains", a-t-il précisé.

"Les secteurs suisse et marocain du textile sont complémentaires", a-t-il souligné, notant que chacun d'eux réalise environ 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, avec près 1.500 entreprises, employant 220.000 travailleurs côté marocain et 20.000 dans les unités suisses.

%

De son côté, le président de la Fédération suisse du textile, Carl Illi, a fait part de son "optimisme" quant au lancement de perspectives prometteuses de coopération entre les professionnels au Maroc et en Suisse, afin de répondre aux intérêts communs dans un secteur confronté aux défis des transformations géopolitiques mondiales.

Il a également salué le niveau de performance du secteur au Maroc, basé sur une expérience étendue et une main-d'oeuvre qualifiée, soulignant l'importance d'une collaboration qui évolue en fonction de la croissance de la coopération et des échanges entre les deux pays.

En vertu de ce mémorandum, les professionnels des deux pays s'engagent à sensibiliser les acteurs publics et institutionnels sur l'importance stratégique du projet de partenariat dans ce secteur, et à déployer les efforts nécessaires pour stimuler l'investissement direct étranger dans les industries du textile et de l'habillement.

De même, l'accord vise à faciliter les échanges commerciaux pour encourager les exportations et les importations du secteur, en plus d'organiser des événements conjoints tels que des séminaires, des ateliers et des réunions entre entrepreneurs, dans le but de servir les intérêts du secteur dans les deux pays.