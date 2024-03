Maroc: L'entrepreneuriat féminin dans la région du Nord connaît une dynamique croissante (présidente de l'AFEM-TTA)

Tanger — L'entrepreneuriat féminin dans la région du Nord connaît une dynamique croissante, contribuant positivement au développement local, a souligné la présidente de l'Association de femmes chefs d'entreprises du Maroc de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (AFEM-TTA), Chaibia Balbzioui Alaoui.

"Cette dynamique est le fruit de l'engagement et de la collaboration des autorités locales et des acteurs socio-économiques de la région", a relevé Mme Balbzioui Alaoui, également vice-présidente de la CGEM Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dans une interview accordée à la MAP, à l'occasion de la Journée internationale des femmes.

Elle a, à cet égard, affirmé que l'AFEM-TTA a joué un rôle clé dans l'appui à l'inclusion socio-économique des femmes, notant qu'en 2023, la création d'entreprises par des femmes a enregistré une croissance de 15% au sein de l'incubateur de l'Association régionale, ajoutant: "on a pu rehausser l'image de marque de la femme entrepreneure, qui a retrouvé une place importante dans le paysage économique de notre région".

Interrogée sur les principaux obstacles qui freinent encore le développement de l'entrepreneuriat féminin en général, et dans la région du Nord en particulier, la présidente de l'AFEM-TTA a relevé que les femmes entrepreneures font face au manque d'accès aux financements, aux stéréotypes de genre persistants, et parfois aux normes culturelles qui peuvent limiter leurs ambitions entrepreneuriales.

%

D'après elle, ces femmes doivent également relever plusieurs défis, tels que la recherche constante de financements, la lutte contre les inégalités économiques et le développement de leurs projets, relevant que les femmes entrepreneures partagent les défis généraux des entrepreneurs, mais doivent également gérer des responsabilités familiales, tout en essayant de trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle, lutter contre les stéréotypes ainsi que la perception sociale de leurs compétences.

"Les défis varient en fonction du contexte socio-économique, de l'instruction et du lieu de résidence, nécessitant, à cet égard, des efforts supplémentaires, surtout pour les femmes en situation de vulnérabilité", a-t-elle enchainé, précisant que les femmes, notamment celles en situation de précarité, doivent fournir des efforts supplémentaires, pour éviter d'être limitées à des emplois informels, peu qualifiés, et pouvoir développer leurs activités entrepreneuriales dans des secteurs à forte valeur ajoutée.

Dans ce cadre, Mme Balbzioui Alaoui a affirmé que la collaboration étroite entre la CGEM-TTA et l'AFEM-TTA promeut activement l'entrepreneuriat féminin, soulignant que des actions de sensibilisation, de soutien et de renforcement des compétences sont déployées, incluant des programmes de mentorat et de réseautage, et des partenariats pour faciliter les procédures administratives et l'accès au financement, aussi bien pour les entreprises existantes que pour les nouvelles créations.

Parmi les initiatives lancées figure l'Incubateur de l'AFEM-TTA, une plateforme intégrée, mise en place en partenariat avec l'Université Abdelmalek Essaâdi et l'ENCG de Tanger, avec l'implication de tous les partenaires, notamment la CGEM, le Centre régional d'investissement (CRI), la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA), l'Agence nationale de promotion de l'emploi er des compétences (ANAPEC), l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), les Banques, TAMWILCOM, et l'Association belge pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger (APEFE), entre autres, a-t-elle poursuivi, relevant que cette synergie orchestrée par l'AFEM a significativement contribué au développement de l'entrepreneuriat féminin.

Elle a, à cet égard, relevé que l'AFEM-TTA, étant consciente de l'importance de l'accompagnement qui contribue non seulement à transformer des idées en projets effectifs et bancables, mais également à soutenir la femme entrepreneure, afin d'avoir plus de chances de réussite et de croissance dans la phase post-création, a mis en place cet incubateur, qui offre un dispositif complet qui contribue non seulement à créer de nouvelles opportunités pour les femmes porteuses de projets, mais également, à améliorer les indicateurs de développement de notre pays en matière d'inclusion socio-économique.

Mme Balbzioui Alaoui a fait savoir que l'AFEM-TTA a accompagné plus de 150 projets en 2023, dont 65% tiennent la route dans plusieurs secteurs d'activité, notamment les services avec 30% des projets, la Finance-comptabilité (25%), le commerce (20%), l'agriculture (13%), le BTP (7%) et l'industrie (5%).

Elle a estimé que l'encouragement des femmes à s'engager davantage dans l'entrepreneuriat nécessite des campagnes de sensibilisation ciblées autour de la facilitation d'accès aux ressources, la promotion de modèles de réussite féminins, le renforcement des réseaux de soutien et la mise en place de politiques favorables à l'égalité des chances économiques, adaptées à chaque contexte.

Après s'être réjouie des progrès tangibles réalisés par le Maroc en matière de mise en place de plusieurs programmes visant à encourager l'investissement, Mme Balbzioui Alaoui a estimé que l'entrepreneuriat féminin émerge comme une condition inéluctable pour le développement et l'émergence de l'économie nationale, soulignant qu'il reste encore du chemin à parcourir face aux défis persistants, avec le développement de l'économie mondiale.

La consolidation de la synergie entre tous les intervenants, les pouvoirs publics, les partenaires au développement et le secteur privé, contribuera certainement à rendre les TPME marocaines plus compétitives et productives sur leur marché national et international, a-t-elle conclu.