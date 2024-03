Maroc: Yasmine Mouttaki, l'étoile montante de la boxe féminine marocaine

Rabat — Signant des performances remarquables au cours de sa carrière, la pugiliste marocaine Yasmine Mouttaki, 26 ans, est sans doute l'étoile montante de la boxe féminine marocaine, suivant les pas de sa compatriote et championne du monde, Khadija El Mardi.

Cette championne précoce a remporté à seulement vingt ans, une médaille d'or dans la catégorie des moins de 51 kg aux championnats d'Afrique de Brazzaville en 2017, avant de décrocher, en 2019, une médaille d'argent aux Jeux africains de Rabat.

Animée par son amour pour "le sport noble" et par sa volonté de se dépasser, elle remporte haut la main la médaille de bronze aux championnats du monde féminins de boxe amateur organisés en Inde en 2023 dans la catégorie des moins de 48 kg, marquant ainsi le rayonnement de la boxe féminine marocaine dans cette compétition.

Médaillée d'or aux championnats d'Afrique de boxe amateur à Yaoundé en 2023 et d'argent aux Jeux panarabes à Alger la même année, Yasmine Mouttaki a réussi, au fil des compétitions, à aiguiser son style et gagner en confiance pour décrocher le précieux billet pour les Jeux olympiques de Paris 2024, à l'instar de ses compatriotes Khadija El Mardi et Widad Bertal, dignes représentantes de la boxe féminine marocaine.

La native de Casablanca a fait ses premières armes dans les sports de combat, en pratiquant dès son plus jeune âge le kickboxing et le full contact, avant de découvrir la boxe, "une discipline sportive qui a complètement changé ma vie", a-t-elle confié à la MAP.

S'agissant des stéréotypes qui accompagnent la pratique de ce sport par la gent féminine, Yasmine Mouttaki a assuré que dès ses débuts dans la boxe, elle a été largement soutenue et encouragée par sa famille et son entourage, une motivation qui lui a permis d'évoluer et s'épanouir dans la pratique de cette discipline sportive.

Pour la jeune Casablancaise, qui a pris du galon et acquis une riche expérience en foulant les rings dans les quatre coins du monde, la pratique du sport en général et de la boxe en particulier lui a permis de trouver sa vocation et a changé sa vie de la meilleure des manières.

S'agissant de ses préparatifs pour les JO de Paris, un événement de grande envergure qu'elle a hâte de disputer comme l'ensemble des sportifs qui vont y prendre part, Yasmine Mouttaki a mis l'accent sur le rôle important de la Fédération royale marocaine de boxe et de ses cadres techniques dans l'évolution de sa carrière et l'amélioration de ses performances, à travers notamment des stages de préparation au Maroc et à l'étranger. Des efforts qui ont porté leurs fruits avec deux médailles décrochées par les boxeuses marocaines aux championnats du monde en Inde.

"Se qualifier pour les Jeux olympiques est pour moi un rêve qui se réalise, un rêve dont je suis très fière", a-t-elle assuré, ajoutant qu'"offrir une médaille olympique au Maroc représente le Graal pour moi et pour tous les sportifs toutes disciplines confondues".

Pour la pugiliste marocaine, "représenter le Maroc aux Jeux olympiques est une responsabilité dont je suis consciente mais aussi une source de motivation supplémentaire", émettant le souhait de décrocher une médaille d'or dans cette grand-messe sportive internationale et honorer les couleurs nationales.

Yasmine Mouttaki, qui a poinçonné son ticket pour les JO de Paris en battant par 5 points à 0 Diyoka Benedicte de la RD Congo en demi-finale du Tournoi de qualification de boxe de la zone Afrique disputé au Sénégal. Ses compatriotes Widad Bertal (54 kg) et la championne du monde Khadija El Mardi (75 kg) seront également de la partie, avec l'espoir de signer une participation historique.