Maroc: Asmaa Perestrelo - Une compétence marocaine qui jette les ponts de rapprochement entre le Maroc et le Portugal

Lisbonne — Asmaa Perestrelo est l'une de ces Marocaines du Portugal qui ont excellé dans leur parcours professionnel et se sont imposées dans le pays d'accueil, en conciliant attachement aux racines et intégration pour jeter des ponts de rapprochement entre le Maroc et le Portugal.

À l'instar d'un grand nombre de ses concitoyens ayant brillé dans divers domaines, du sport à l'entrepreneuriat, en passant par la politique, l'art et la littérature, Asmaa Perestrelo a pu surmonter tous les obstacles pour se forger une carrière professionnelle distinguée.

Elle incarne une success story unique pour une jeune ayant grandi à Rabat et fait ses études supérieures à l'Université Nice-Sophia-Antipolis en France, avant de s'installer à Lisbonne.

Pour cette mère de trois enfants et entrepreneure très active dans le secteur de l'immobilier, sa passion pour le voyage lui a permis de s'ouvrir sur différentes cultures et civilisations, aidée par la maîtrise de plusieurs langues, et de s'adapter rapidement à de nouveaux environnements.

Sa capacité d'adaptation aux différentes cultures, associée à sa persévérance et à son engagement, se trouvent derrière son succès professionnel et sa parfaite intégration au sein de la société portugaise, tout en demeurant attachée à ses origines et à son identité marocaine séculaire.

%

En parcourant différentes régions du monde, Asmaa a exercé plusieurs professions, avant d'occuper actuellement le poste de directrice commerciale dans une grande agence immobilière à Lisbonne.

Parallèlement à son travail, où elle a accumulé une expérience importante dans le monde de la finance et des affaires, elle a préféré consacrer une partie de son activité au service de son pays d'origine, à travers la création d'une agence de voyages dans le but de promouvoir l'image du Royaume et ses atouts touristiques.

"À travers la création d'une agence de voyages avec un associé, j'ai voulu établir des ponts de rapprochement entre le Portugal et le Maroc, deux pays voisins liés par des relations historiques profondes," affirme-t-elle, soulignant que l'objectif est de faire connaître le Maroc et de permettre aux visiteurs portugais d'apprécier de près les richesses culturelles, touristiques et les opportunités d'investissement offertes par le Royaume aux entreprises étrangères".

Pour cette quadragénaire, la vie est faite de haut et de bas, car cinq ans auparavant, on lui diagnostique un cancer du sein, une maladie qui n'a pas entamé sa détermination et sa volonté de continuer à travailler avec courage et optimisme. Cela a constitué un défi difficile et inattendu, surtout parce qu'elle a toujours maintenu un mode de vie sain en plus de l'absence d'antécédents familiaux de la maladie.

Avec son attitude positive, sa détermination à vaincre la maladie, sa persévérance et son engagement dans son travail, tout en s'occupant de ses enfants, Asmaa Perestrelo constitue une source d'inspiration pour tant de femmes immigrées.