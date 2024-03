Ethiopie: Le sommet national sur l'innovation et la qualité des soins de santé a débuté.

Addis Abeba, — Le 8e Sommet national sur l'innovation et la qualité des soins de santé est en cours et met l'accent sur la qualité, la sécurité et l'équité des soins de santé dans le système de santé éthiopien.

Un sommet de trois jours sous le thème : « Promouvoir l'innovation des systèmes de santé pour améliorer la qualité, la sécurité et l'équité des soins de santé » a débuté aujourd'hui au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba.

Le sommet a réuni des acteurs divers et dynamiques du secteur de la santé pour partager leurs idées, leurs expériences, leurs meilleures pratiques, leurs défis et leurs opportunités en matière d'innovation dans le système de santé.

Afin de relever les défis, le ministère de la Santé a mis l'accent sur la transformation du système de santé du pays afin d'assurer un meilleur système de santé, a-t-on indiqué.

En outre, le sommet a souligné la nécessité de relever les défis des services de santé en adoptant l'innovation, en développant et en mettant en oeuvre de nouvelles idées, technologies et méthodes.

Le sommet est également considéré comme déterminant pour apporter des contributions qui contribueraient à améliorer les institutions de santé afin de fournir un accès aux soins de santé de qualité, abordable et équitable.

Le sommet de trois jours a réuni de hauts responsables du gouvernement fédéral et régional d'Éthiopie, des partenaires, des donateurs, des professionnels de la santé et des chercheurs, entre autres.

On a appris que le sommet a réuni des participants d'organisations des Nations Unies comme l'OMS, des organisations de la société civile et d'autres, en personne et via un webinaire.