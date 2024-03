Afrique: Jeux africains / Accra - Madagascar aligne soixante-quatre athlètes

Madagascar est bel est bien au rendez-vous de la XIIIe édition des Jeux africains, qui se joue du 8 au 23 mars à Accra, au Ghana. La Grande ile va aligner soixante-quatre athlètes dans douze disciplines, dont l'objectif est de faire mieux qu'en 2019 à Rabat, au Maroc.

Prévu pour être cent athlètes au départ, le chiffre a été revu à la baisse. Le nombre des athlètes et des membres de délégation totalise quatre-vingt-douze personnes. À la dernière édition de 2019, Madagascar a occupé la dixième place en totalisant douze médailles dont six en or, quatre en argent et deux en bronze sur cinquante-quatre pays participants.

Cette fois-ci, le défi est de taille car des athlètes, parmi les premiers médaillables en or comme Rosina Randafiarison (trois médailles d'or en 2019) et Tojo Andriantsitohaina, ont préféré se concentrer sur le championnat du monde qualificatif aux J.O de Paris 2024 par peur de se blesser. Par rapport à cette défection, la marge de manoeuvre des haltérophiles malgaches est limitée, du moins sur le papier.

Crucial

Le rugby à VII féminin avec les Ladies Makis, très expérimentées mais vieillissantes, puisqu'elles ont participé à la Coupe du monde et à la world séries en 2022, pourra néanmoins atteindre le dernier carré. Le ballon ovale pourra rêver d'une médaille car les Sud-Africaines, numéro 1 en Afrique, ne seront pas de la partie. Sortir des phases de poule sans trop de difficulté est à la portée des Malgaches. Le plus dur commencera à partir des phases à élimination directe. L'important est qu'elles réussissent leur entrée en phases de groupe, le 18 mars à 12h11 contre la RDC, le 19 mars à 9 heures contre le Bénin et à 14h48 contre la Zambie.

%

La judokate Laura Rasoanaivo constitue un atout majeur de la Grande ile dans la recherche de la médaille d'or. Mais face à elle, de gros morceaux issus des pays maghrébins comme l'Égypte, l'Algérie et la Tunisie vont rendre sa mission plus difficile. Mais en tant que championne, elle ne se laissera pas faire.

Concernant les jeux d'échecs, la présence de deux champions d'Afrique, le maitre international Fy Rakotomaharo et Tsinjoniavo Aina Mahasambatra, constitue une grande chance de médaille.

Les Ankoay du basketball 3x3 sont les détenteurs de la médaille d'argent 2019. À la condition d'aligner des joueurs U23 dans cette discipline, la relève malgache, emmenée par Ahamada Ibrahim Aziz Raharisoa, a la lourde tâche de faire bonne figure. Les autres disciplines comme le taekwondo, le tennis de table, le tennis, le karaté, la lutte, l'athlétisme et le bras de fer auront du mal à faire concurrence durant cette XIIIe édition, mais tout peut arriver en sport. Atteindre le top 8 comme objectif cette année est crucial.