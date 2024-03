Gabon: La cherté de la vie - Comment y rémedier ?

La cherté de la vie est une sérieuse préoccupation pour la population. En effet, c'est avec une grande inquiétude que les prix des denrées alimentaires de première nécessité galopent. D'ailleurs, cette inflation exponentielle touche tous les secteurs, particulièrement le logement, le transport et l'alimentation. Et pourtant , en même temps, les salaires qui auraient boosté la consommation restent bloqués depuis belle lurette.

Selon MERCIER (Cabinet américain) Libreville est la deuxième ville la plus chère d'Afrique après Bangui. Cette montée vertigineuse et non maîtrisée des biens et services au Gabon pourrait hisser la Capitale gabonaise au sommet des villes les plus chères sur le Continent africain en 2025 si rien n'est fait. Et pourtant, du 11 au 13 avril 2023 le pouvoir déchu avait ténu les Assises nationales de la Lutte Contre la Vie Chère avec trompettes.

Que faire pour inverser cette tendance inquiétante à l'inflation afin de soulager le panier de la ménagère ? Il est vrai que la lutte contre la vie chère s'inscrit dans le long terme, mais cela ne nous dispense pas de faire quelques propositions de remédiation :

- Supprimer les taxes sur les produits importés ;

- Encourager les producteurs locaux par un accompagnement financier et technique ;

- Organiser de nouvelles assises nationales contre l'inflation qui seront sanctionnées par des décisions pertinentes et courageuses ;

- Subventionner la production locale des produits alimentaires ;

- Ouvrir la Gabon Food Belt qui pourrait devenir le plus grand complexe agricole en Afrique ;

- Limiter les importations d'aliments et encourager la production locale ;

- Contrôler la mercuriale et sanctionner de façon exemplaire tout contrevenant ;

- Arrimer les salaires à l'inflation.

Au demeurant, nous félicitons et encourageons le CTRI et le gouvernement de la Transition. En effet, le gouvernement n'a pas manqué de commettre un groupe de travail chargé de proposer des solutions concrètes afin de minimiser l'inflation et préserver le pouvoir d'achat des gabonais. Réduire l'inflation n'est pas impossible, il suffit d'une volonté politique pour y arriver.

LES FONDAMENTALISTES

Olivia Venessa MUCKETU-U-MUCKETU

Jarisse Kevin MISSO