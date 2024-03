Madagascar: Événement - L'IFM célèbre la richesse du théâtre

Du 10 au 28 mars, l'Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely ouvrira ses portes pour une célébration théâtrale unique. La première édition de l'événement « Temps fort théâtre » (TFT), vise à promouvoir le monde du théâtre dans le pays en offrant une plongée immersive dans diverses formes théâtrales. « À travers ce TFT, nous souhaitons célébrer la diversité et la vitalité du théâtre à Madagascar, en mettant en avant à la fois le théâtre traditionnel et contemporain, avec la participation de compagnies locales mais également avec la venue de compagnies françaises », déclare Christelle Ramanandraitsiory, responsable de communication à l'IFM.

Le coup d'envoi sera donné par la Troupe Jeannette le dimanche 10 mars à 15h avec leur spectacle «Fitia maro loko», un gala de chants théâtraux envoûtant. Cette représentation plongera les spectateurs au coeur de la tradition théâtrale malgache. La troupe Nouvelles Scènes Madagascar (NSMlabo) présentera « Sokitra », le 14 mars, et le jeudi 28 mars à 18h pour « Mpitondra rano », clôturant ainsi l'événement en beauté. De plus, la Compagnie Miangaly théâtre présentera son spectacle du théâtre contemporain « Za koa » le 20 mars et d'autres activités.

Des invités

Pour cette première édition, l'IFM accueillera également Lamie Diara, comédien et metteur en scène, ainsi que la Compagnie Mangano Massip, tous deux venant de France. Ils partageront leur expertise et leurs expériences avec les acteurs malgaches lors d'ateliers et de spectacles.

« Le TFT aspire à devenir le rendez-vous incontournable des passionnés, amateurs et professionnels, réunissant des artistes et des compagnies de renom pour un festival riche en émotions et en créativités. Cet événement promet ainsi de faire rayonner l'art dramatique malgache sur la scène nationale et internationale », termine la responsable de l'IFM, Christelle Ramanandraitsiory.