Afrique de l'Ouest: Mon gouvernement s'engage à créer en Gambie un environnement sain et attractif pour les entreprises - Président Barrow

Le Président Adama Barrow a réitéré sa résolution et sa détermination à faire de la Gambie un lieu sûr et attractif pour les investissements commerciaux.

Le Président a réitéré cette détermination lors de la 6ème édition du Prix du Contribuable de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) tenue le samedi 2 mars 2024 au Kairaba Beach Hotel à Senegambia, où 32 des contribuables les plus respectueux de la loi en 2023 ont été récompensés.

« Je tiens à assurer à la communauté des affaires que votre contribution à la nation va bien au-delà des impôts dont vous vous acquittez. Vous êtes le moteur de notre économie car vous créez des emplois, vous générez de la richesse et vous stimulez l'innovation. Je vous assure en outre que mon gouvernement persévéra dans ses efforts visant à faire de la Gambie un lieu plus attractif pour les entreprises, » a déclaré le président Barrow.

Actuellement, a-t-il ajouté, le gouvernement a introduit des mesures de facilitation du commerce en vue de rationaliser le commerce international, stimuler la productivité et renforcer l'avantage concurrentiel des entreprises gambiennes dans la sous-région et dans l'ensemble de l'Afrique.

« Par l'intermédiaire de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) et d'autres organismes, mon administration traduira résolument en actes et maintiendra son engagement d'automatiser tous les processus commerciaux en vue de simplifier les échanges et d'alléger le fardeau de la conformité qui pèse sur vous, a-t-il assuré au secteur privé. Aux estimés lauréats des prix décernés ce soir, je dis: " Félicitations pour cette reconnaissance bien méritée. Votre respect des règles ne se limite nullement à l'accomplissement de vos obligations légales. Elle témoigne de votre degré de patriotisme et de votre engagement en faveur de la construction de la nation. Portez vos prix avec fierté, car ils représentent un honneur national. »

« Au nom de mon gouvernement, je m'engage à continuer à oeuvrer sans relâche pour la création d'un environnement propice à la prospérité de toutes les entreprises. Nous continuerons à investir dans les infrastructures, à améliorer l'accès au financement et à promouvoir des conditions de concurrence équitables pour tous. Ensemble, nous pouvons faire de la Gambie un pôle d'investissement et de prospérité économique. »

Compte tenu de la nature de l'économie gambienne, les impôts constituent le fondement de la puissance financière du pays, a déclaré le président, qui a ajouté: « Le tissu même de notre gouvernement, nos infrastructures et les services essentiels dont nous dépendons tous sont liés aux impôts dont vous, les contribuables, vous vous acquittez.

Il a ajouté que ce sont les contributions des contribuables qui alimentent le moteur du gouvernement, permettant ainsi à ce dernier d'investir dans des programmes nationaux vitaux et de construire des infrastructures en vue de créer un avenir meilleur pour tous les Gambiens.

« C'est donc avec une immense fierté que je reconnais le dévouement et l'engagement continus de notre communauté des affaires à fournir les recettes fiscales nécessaires au financement des nombreux programmes de développement du gouvernement, » a-t-il déclaré, en félicitant l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) d'avoir conçu l'initiative louable du prix du contribuable et d'en avoir fait un événement annuel.

Il a déclaré avoir appris que, depuis la création du prix du contribuable, la conformité volontaire s'était radicalement améliorée et qu'il avait suscité un « esprit de compétition positif » au sein de la communauté des affaires.

Mesdames et Messieurs, vous serez heureux d'apprendre que, depuis le début de mon administration en 2017, nous avons réalisé une augmentation remarquable de 72 % des recettes fiscales, passant de 9,13 milliards de dalasis en 2017 à 15,79 milliards de dalasis en 2023, » a-t-il révélé, affirmant que « c'est la preuve de notre bonne gestion fiscale, de notre application inébranlable pour la mobilisation des recettes nationales et des efforts inlassables du conseil d'administration de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), de la direction et de l'ensemble du personnel. »

Lors de son discours, le ministre des finances Seedy Keita a également félicité l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) pour ses services vigilants et assidus visant à soutenir le gouvernement dans sa politique de développement national, et ce, par la mobilisation des ressources nécessaires à la gestion des affaires de l'état.

Il a également félicité les contribuables pour le respect de leurs obligations fiscales, qui « financent des programmes gouvernementaux essentiels. » Grâce à l'amélioration de la conformité, a-t-il dit, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a augmenté les recettes fiscales « non pas à travers une augmentation du taux d'imposition » (sauf pour l'alcool), mais plutôt à travers « l'élargissement de l'assiette fiscale ».

Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), Mr Yankuba Darboe, s'est exprimé à cette occasion: « Cette cérémonie distinguée nous rassemble chaque année pour célébrer et reconnaître les contribuables qui remplissent systématiquement leurs déclarations fiscales à temps, paient systématiquement leurs impôts à temps, présentent des documents douaniers authentiques et originaux et se conforment aux dispositions pertinentes des lois fiscales.

Ce soir, nous sommes particulièrement honorés d'être rejoints par notre estimé invité d'honneur, Son Excellence, le Président de la République de Gambie, Mr Adama Barrow. »

Il a félicité le président pour la grande importance qu'il accorde aux services et aux programmes de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA): « Cela souligne votre engagement à promouvoir une culture de conformité fiscale et à reconnaître le rôle vital que jouent les contribuables dans notre développement national. Nous vous sommes profondément reconnaissants de votre leadership et de votre soutien constants. »

À la communauté des affaires et aux contribuables, il a déclaré: « Votre engagement à remplir votre devoir civique garantit que le gouvernement dispose des ressources nécessaires pour investir dans les services publics, les infrastructures et les programmes de développement dont profitent tous les Gambiens. »

La présidente du conseil d'administration de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), Mme Lucy Fye-Jagne, a souligné les avancées significatives réalisées par le conseil d'administration de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) au cours de l'année écoulée. « Notre engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation dans l'administration fiscale a été inébranlable, comme en témoignent plusieurs réalisations notables.

Ces réalisations ont été reprises par les médias qui ont révélé que l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a été reconnue par les institutions financières et économiques internationales, qui ont déclaré que l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) est l'un des principaux collecteurs de recettes du continent. En outre, l'article confirme que les fonctionnaires du FMI et du Groupe de la Banque Mondiale attestent des performances exceptionnelles de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), et ce, grâce à ses méthodes opérationnelles, notamment la mise en oeuvre du système SYDONIA World.

Parmi les 32 entreprises et institutions récompensées pour l'année 2023, les contribuables les plus importants de l'année sont les suivants : Plus grand contribuable de l'année 2023 - Africell ; Contribuable GSM de l'année 2023 - QCell ; Contribuable TVA à l'importation de l'année 2023 - Fouta Enterprise Ltd ; Importateur de l'année 2023 - J and B Trading Company Ltd ; Banque de l'année 2023 - Ecobank Gambia Ltd ; Contribuable de l'année pour la commercialisation du pétrole - Jah Oil Company Ltd ; Importateur d'aliments de base de l'année - Shyben A. Madi and Sons Ltd ; Fabricant de l'année 2023 - Nessim Trading Company Ltd ; Entreprise publique contribuable de l'année 2023 - Gambia Ports Authority (GPA); Hôtel de l'année 2023 - Palma Rima Hotel.