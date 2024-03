Madagascar: Passation de commandement - Christian Ntsay met en garde les gendarmes corrompus

Hier s'est déroulée à Mahamasina la passation de commandement entre le nouveau et l'ancien commandant de la gendarmerie nationale. Présent sur les lieux, le Premier ministre a fustigé la corruption au sein de celle-ci.

Soit on est complice, soit on est incompétent.» Ce sont les mots de Christian Ntsay, Premier ministre, hier au stade Barea lors de la cérémonie militaire de passation de commandement de la Gendarmerie nationale. Tout cela pour dire que toute forme de corruption doit être éradiquée à tous les niveaux au sein de la Gendarmerie nationale afin que le peuple puisse jouir de la sécurité qu'il mérite. Après la passation de service entre le nouveau commandant de la Gendarmerie nationale, le général Andriatiana Rakotomalala et le ministre délégué à la Gendarmerie nationale, le général Andry Rakotondrazaka en fin de semaine dernière, le nouveau COMGN a pris les pleins pouvoirs hier après la passation de commandement.

La raison pour laquelle la corruption est si difficile à combattre au sein de la gendarmerie réside soit dans l'insubordination des agents, soit dans la complicité des supérieurs hiérarchiques, explique Christian Ntsay. «Il est désolant de voir des gendarmes corrompus sur les routes», a-t-il poursuivi. De son côté, le général Andriatiana Rakotomalala insiste sur le fait que, désormais, le comportement de chaque gendarme sera dicté par un code d'éthique et de déontologie. Il sollicite tout de même l'appui de tous afin que la gendarmerie puisse exercer pleinement ses fonctions dans un environnement de confiance.

Piliers

Briser les tabous. C'est ce que le nouveau commandant de la Gendarmerie nationale se fixe comme objectif. Il a tenu à rappeler que c'est la première fois de l'histoire qu'un chef de l'état-major est nommé à la tête de la gendarmerie. Le général Andriatiana Rakotomalala a également exposé sa vision, qui est celle d'une gendarmerie forte. Selon lui, l'entité qu'il commande se donne aussi pour défi d'être non seulement forte mais aussi une garantie du développement de base.

Le nouveau COMGN annonce aussi les six piliers de son mandat qui a débuté officiellement hier. La première est la mise en place d'un nouveau code de conduite des gendarmes. Le renforcement de la lutte contre toute forme d'insécurité et la lutte contre les stupéfiants. Le renforcement du respect du code d'éthique et de déontologie militaire. La mise à jour de la communication avec toutes les autres entités. Le renforcement des capacités de chaque gendarme et la mise en place d'un système de prévention afin d'éviter les actes d'insécurité évitables.

À noter que la passation d'hier a débuté avec une cérémonie militaire comprenant un défilé de tous les corps de la Gendarmerie nationale en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement ainsi que des chefs d'institution. Une fête était ensuite au programme au sein même du stade Barea à Mahamasina. Pour clore son discours, le général Andriatiana Rakotomalala lance un message à tous les gendarmes en poste dans tout le territoire national. «Chers gendarmes, je vous enjoins à faire votre travail avec soin et avec amour. Nous avons tous un devoir face à la lutte contre l'insécurité car seule l'union fait la force".