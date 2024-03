Madagascar: Intervention chirurgicale - Mercy Ships sélectionne mille patients

Un mois après l'arrivée du navire-hôpital Mercy Ships, les inscriptions vont s'ouvrir. Les opérations vont débuter au mois de mai.

Les inscriptions aux chirurgies gratuites, dispensées par le navire-hôpital Mercy Ships vont, enfin, commencer. L'équipe de sélection de cette association humanitaire internationale va identifier les futurs bénéficiaires, du 11 jusqu'au 29 mars. À la fin du processus de sélection, mille malades seront retenus. Deux cent quatre-vingt-quatre patients en chirurgie maxillo-faciale et otorhinolaryngologique (ORL). Deux cent vingt-cinq en chirurgie générale. Deux cent seize en chirurgie générale pédiatrique. Quarante-quatre en chirurgie orthopédie-pédiatrique. Cinquante-cinq en chirurgie plastique et reconstructive. Et trois cent trois en chirurgie ophtalmologique.

Ce n'est pas la peine d'aller directement à Toamasina pour espérer bénéficier de ces soins chirurgicaux gratuits. Mercy Ships va sélectionner les bénéficiaires au niveau de douze localités dont Antananarivo, Toamasina, Brickaville, Vavatenina, Amparafaravola, Miarinarivo, Maevatanàna, Ambilobe, Antsohihy, Morafenobe, Ihosy et Manakara. Pour Antananarivo, la sélection s'effectuera au Centre hospitalier universitaire Andohatapenaka chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Pris en charge

«Il faut passer par l'étape de sélection. Une fois la personne présélectionnée, des médecins vont étudier ses dossiers, vont descendre sur le terrain pour rencontrer le malade et vont donner leur aval en s'assurant que le patient a vraiment besoin d'être opéré et est en état de subir une intervention chirurgicale», explique Espérant Mulumba, directeur pays de Mercy Ships à Madagascar, hier.

Puis, le patient recevra une carte d'invitation du Mercy Ships, avec la date du voyage vers la ville portuaire où est amarré le navire-hôpital dans lequel va s'effectuer l'opération. Avant l'opération proprement dite, le patient et son accompagnateur seront hébergés à l'hôpital Be où des espaces ont été rénovés pour accueillir des hommes, des femmes et des enfants. La veille de l'opération, le malade et son accompagnateur vont au bord du bateau.

Lorsqu'il est en mesure de quitter le navire-hôpital, après l'opération, il va revenir à l'hôpital Be où il suivra les traitements jusqu'à sa récupération. «Tout sera pris en charge par l'association, que ce soit le transport, l'hébergement, la restauration du patient et de son accompagnateur, et bien sûr, les soins», rassure Espérant Mulumba. Les opérations sont prévues débuter à la fin du mois de mai. Le navire va rester jusqu'en 2025 dans le pays pour réaliser ces opérations.