Angola: L'Association de l'Industrie phonographique d'Angola sera présentée jeudi

Luanda — L'Association de l'Industrie phonographique d'Angola (AIFA) sera officiellement présentée jeudi, à Luanda, pour attirer les investissements étrangers sur le marché musical angolais et défendre les droits des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes.

La cérémonie de présentation aura lieu dans l'espace culturel du Palácio de Ferro.

Se confiant mardi à l'Angop, le directeur de l'AIFA, Paulo Cassoma, a déclaré qu'il envisageait de créer le Top 100 des chansons les plus écoutées, entre autres contributions à l'industrie phonographique du pays.

Il a expliqué que l'association contribuera à l'émission de rapports sur le marché angolais des phonogrammes et vidéogrammes, afin de lutter contre le piratage et de créer des mécanismes viables pour le bon fonctionnement et la rémunération des producteurs, dans l'attribution des prix Or, Platine et Diamant.

Paulo Cassoma a révélé qu'il entend diagnostiquer l'état de l'industrie du phonogramme dans le pays, en analysant les opportunités, les avantages et les inconvénients, pour combattre les maux de l'industrie et profiter des atouts pour son développement.

Selon lui, il existe un marché musical dans le pays qui a le potentiel de devenir l'une des industries phonographiques les plus développées d'Afrique.

Il considère donc que l'organisation, la valorisation et la défense des intérêts des producteurs de phonogrammes et la lutte contre la piraterie sont essentielles au développement de cette industrie.

Paulo Cassoma a informé qu'après la présentation, les premiers mois seront dédiés à la certification auprès du Service national du droit d'auteur et des droits connexes (SENADIAC), en tant qu'Entité de gestion collective.

L'Association de l'Industrie Phonographique d'Angola (AIFA) est une personne morale de droit privé, spécialisée, indépendante et non gouvernementale de gestion collective des droits connexes des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes et des organismes de radiodiffusion.

Elle a une portée nationale et est à but non lucratif.