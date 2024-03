Angola: BODIVA rejoint le Pacte mondial des Nations Unies

Luanda — La Bourse de la Dette et des Valeurs d'Angola (BODIVA) a été admise ce mois-ci (mars) comme membre du Pacte mondial des Nations Unies, la plus grande initiative de durabilité des entreprises au monde.

Le Pacte mondial demande aux entreprises d'aligner leurs stratégies et leurs opérations sur les dix principes universels liés aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption ainsi que de prendre des mesures pour faire progresser les objectifs sociétaux et la mise en oeuvre des ODD.

Avec l'admission de BODIVA, l'Angola compte 24 entreprises sur cette plateforme, qui rassemble actuellement plus de 24.500 entreprises de différents secteurs, de 167 pays, ainsi que des centaines d'ONG, syndicats, entités officielles et agences des Nations Unies.

Cette adhésion de BODIVA au Pacte mondial renforce son engagement dans le développement d'instruments durables sur le marché national, selon un communiqué auquel l'Angop a eu accès mardi.

Selon le document, la participation active de BODIVA aux colloques des associations a été fondamentale pour le développement du marché national des capitaux et de ses instruments.

Le Pacte mondial a été annoncé en 1999 par Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations Unies (ONU), lors du Forum mondial de Davos, et a été officiellement lancé en 2000.

En adhérant au Pacte, les entreprises doivent oeuvrer à la réalisation des 17 ODD des Nations Unies, dans une logique de collaboration et d'innovation, dans des domaines tels que la réduction de la pauvreté, l'égalité des sexes, le changement climatique et le travail décent, et s'engager à communiquer chaque année les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 10 principes dans ses structures commerciales, sa culture et ses opérations quotidiennes.

Encourager le dialogue entre les entreprises, les gouvernements, la société civile et d'autres composantes, ainsi que la recherche du développement d'un marché mondial plus juste, plus inclusif et durable font également partie des objectifs de cette initiative.

Les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies sont issus de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration de l'Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et de la Convention des Nations Unies contre la corruption.

Parmi les principes, le Pacte oblige les entreprises à soutenir et à respecter la protection des droits de l'homme internationalement reconnus ; défendre la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ; l'abolition effective du travail des enfants ; entreprendre des initiatives visant à promouvoir une plus grande responsabilité environnementale ; et agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion et les pots-de-vin.