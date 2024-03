Congo-Brazzaville: Les matches du championnat national désormais diffusés en direct sur Vox TV

La cérémonie de signature du contrat de diffusion des matches du championnat national de la ligue 1 entre Ava Sport évent et Vox TV s'est déroulée le 5 mars, à Brazzaville, en présence du président de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), Jean Guy Blaise Mayolas. Cet acte marque ainsi le début de la promotion et de la vulgarisation du championnat national d'élite, en particulier, et du football congolais, en général.

Le contrat a été scellé entre le directeur général du groupe Vox, Vérone Mankou, et le représentant d'Ava event sport, Bertrand Mahe. Pendant quatre ans, les amoureux du ballon rond suivront régulièrement les matches de leurs équipes, en direct, sur la chaîne Vox TV, disponible sur le bouquet 342(Canal+).

Cette diffusion évoluera crescendo car pour un début, notamment la phase retour du championnat qui se joue actuellement, un seul match sera diffusé par semaine avant d'atteindre trois matches lors de la prochaine saison.

« Nous allons commencer par un match par journée et la saison prochaine, nous aurons trois matches par journée et nous allons évoluer au fur et à mesure. Nous ne voulons pas aller vite pour échouer par la suite. Nous devrons aller doucement mais sûrement. Le travail sera fait sur le terrain et hors des terrains », a expliqué Vérone Mankou.

Le premier match qui marque l'entrée officielle de ce contrat sera diffusé le 31 mars, notamment le derby entre AS Otoho et Diables-noirs.

Jean Guy Blaise Mayolas a qualifié ce moment de signature de contrat d'historique, estimant que tous les matches finiront par être diffusés sur les antennes de Vox TV. Il pense que la diffusion en direct, pour la première fois, des matches du championnat national va garantir une visibilité du football congolais et promouvoir les athlètes tout en valorisant les sponsors ainsi que toutes les activités connexes.

Le représentant d'Ava event sport a abondé dans le même sens, assurant que tous les moyens sont mis en oeuvre pour concrétiser et pérenniser cette initiative cruciale pour le développement du football congolais. A l'en croire, toutes les parties sont mobilisées pour la réussite de ce pari.

Il faut noter que la Fécofoot diffuse, depuis plusieurs mois déjà, les matches du championnat en ligne, notamment sur ses canaux de communication. Avec la signature de ce contrat, les matches qui ne seront pas rétransmis en direct seront disponibles sur les réseaux sociaux de la Fédération.