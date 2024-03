Congo-Brazzaville: Santé publique - Le stage des médecins formés à Cuba renvoyé à une date ultérieure

Annoncé pour le 4 mars, le déploiement de la troisième cohorte des médecins formés à Cuba dans des hôpitaux de Brazzaville et Pointe-Noire se fera prochainement. Le ministère de la Santé et les jeunes médecins ne se sont pas encore accordés sur un certain nombre de points, a-t-on appris.

Selon le calendrier préétabli par le gouvernement, les 700 médecins formés à Cuba et rentrés au pays en octobre 2022 seront divisés en deux vagues pour leur mise en stage d'imprégnation. La première vague devait être déployée du 4 mars au 3 septembre 2024 et la seconde du 4 septembre 2024 au 3 mars 2025. Les raisons évoquées étant les problèmes logistiques et les capacités d'accueil dans les hôpitaux ainsi que des difficultés financières.

Après une rencontre avec la direction générale des ressources humaines du ministère de la Santé et de la Population, la date du début du stage sera communiquée ultérieurement, notamment à la suite de la réunion avec le ministre de tutelle. Ce glissement de date fait suite à quelques préalables posés par les jeunes médecins dont la dotation en kit avant déploiement, la prestation de serment et l'organisation d'un séminaire d'informations sur le système de santé congolais.

L'importance du serment d'Hippocrate

Même s'il n'a pas de valeur juridique, le serment d'Hippocrate est considéré comme l'un des textes fondateurs de la déontologie médicale. Car, il fixe un cadre éthique à l'intervention du médecin et a pour fonction de marquer le passage du statut d'étudiant (d'interne) à celui de médecin proprement dit. Si la première cohorte a prêté serment le 17 octobre 2020 après un séminaire d'informations sur le système de santé congolais organisé du 15 au 17 octobre de la même année, et la deuxième le 12 septembre 2022 après un séminaire tenu du 21 au 23 avril, les autorités veulent peut-être brûler certaines étapes au regard de l'urgence.

« La prestation de serment obéit à une exigence de la loi organique sur l'exercice de la profession médicale qui invite les médecins à avoir leur inscription à l'Ordre national des médecins », rappelait le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, le 12 septembre 2022, lors de la prestation de serment de la deuxième cohorte.

En effet, la loi de 1997 exige à tout médecin, avant d'exercer au Congo, de s'inscrire à l'Ordre national des médecins. « La prestation de serment des médecins fait partie du cursus de formation d'un médecin. Les actes qu'il pose engagent sa responsabilité et doivent se faire sous le sceau du serment d'Hippocrate, qui est une obligation professionnelle qui l'engage à exercer la profession en respectant les règles et l'éthique de la déontologie du pays », précisait le président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Congo, le Pr Léon Hervé Iloki, au cours de la même cérémonie.

Ce serment tenant sur une page, pourtant dénué de valeur juridique, énonce des principes éthiques et moraux que les médecins sont tenus de respecter dans l'exercice de leur profession. Ces principes comprennent notamment le respect de la vie humaine, l'obligation de préserver la confidentialité des informations médicales des patients, l'interdiction de causer intentionnellement du tort à un patient et l'engagement à poursuivre constamment l'amélioration de ses compétences et connaissances médicales.