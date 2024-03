Congo-Brazzaville: Fédération OFC-Brazzaville - La nouvelle équipe dirigeante à pied d'oeuvre

Le secrétariat exécutif fédéral de l'Organisation des femmes du Congo (OFC) de Brazzaville a poursuivi, le 4 mars, sa série de prise de contacts avec sa base.

Après les comités d'arrondissement et de l'Ile Mbamou ainsi que les commissions locales de contrôle et d'évaluation, le 1er mars, le tour était revenu, le 4 mars, aux membres des secrétariats des sections de Brazzaville de se faire une idée du bureau exécutif fédéral mis en place le 18 février dernier et présidé par Charlotte Opimbat. Outre la mobilisation souhaitée à l'occasion de la pose de la première pierre de construction de la Tour CNSS, le 5 mars, les femmes du Parti congolais du travail (PCT) ont été informées des préparatifs de la 114e Journée internationale des droits de la femme, qui sera célébrée cette année à Kinkala, dans le département du Pool.

En effet, si les comités se rendront dans le Pool, les responsables des sections sont invitées à commémorer l'événement sur place à Brazzaville à travers le thème national « Intensifier l'autonomisation des femmes congolaises pour parvenir à l'égalité des sexes ».

Appuyée par le président de la fédération PCT-Brazzaville, Faustin Elenga, la présidente du secrétariat exécutif fédéral, Charlotte Opimbat, a rappelé aux unes et aux autres l'obligation de travailler en harmonie dans le respect de la hiérarchie. « Les sections prennent leurs orientations des comités, les comités du secrétariat fédéral et les organes fédéraux du secrétariat exécutif national », a-t-elle souligné, insistant sur les missions et attributions avant de les inviter à mobiliser la base, à enregistrer les adhésions et à faire la promotion de l'OFC à tous les niveaux.

%

« Avec l'élaboration de notre programme fédéral d'activités, il est prévu des descentes sur le terrain. Nous descendrons dans les prochains jours dans vos arrondissements pour échanger avec vous sur les préoccupations des femmes. Il est évident, pour nous, qu'il est question de travailler avec vous, chez vous et pour vous, la main dans la main », a promis Charlotte Opimbat.