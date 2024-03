Congo-Brazzaville: Reboisement - Mille trois cents plants d'eucalyptus semés au pavillon présidentiel de l'aéroport Maya-Maya

Les membres du Conseil consultatif de la jeunesse (CCJ) ont placé en terre, le 3 mars à Brazzaville, aux alentours du pavillon présidentiel de l'aéroport Maya-Maya, mille trois cents plants d'eucalyptus afin de bâtir un avenir plus vert où fera bon vivre pour les générations futures.

L'initiative de l'organe constitutionnel contribue à rendre le paysage plus verdoyant, répondant ainsi aux enjeux mondiaux sur la préservation de l'environnement et aux attentes du président de la République, Denis Sassou-N 'Guesso, liées à la préservation de la biodiversité et des forêts tropicales face au changement climatique.

Ce planting d'eucalyptus cadre avec la trente-sixième édition de la Journée nationale de l'arbre ainsi qu'avec la Journée africaine de l'environnement encore appelée Journée Wangari-Maathai. A Brazzaville, mille trois cents plants d'eucalyptus ont été mis en terre sur une superficie d'un hectare.

« L'eucalyptus est souvent plébiscité dans les programmes de foresterie industrielle. Il s'acclimate facilement dans les pays tropicaux et s'adapte sur les terrains dégradés. Les densités de plantations sont de 2,5 mètres sur les lignes et de 2,5 mètres entre les lignes », a indiqué Line Mikangou, responsable de la communication au Programme national d'afforestation et de reboisement.

Contribuer à générer l'arbre et la forêt doit avoir une place de choix afin de préserver l'environnement et les massifs forestiers. Ainsi donc, en plantant chacun un arbre, les membres du CCJ sont conscients que ce geste symbolique sauve la planète tout entière.

« En marge des travaux de l'assemblée générale, il était important d'être en phase avec la nature et avec le premier environnementaliste panafricain, le président Denis Sassou N'Guesso. Nous mettons sous terre ces mille trois cents plants d'eucalyptus pour célébrer l'humanité », a déclaré Michrist Kaba Mboko, secrétaire exécutif du CCJ.

La mise en terre des plants d'eucalyptus a été précédée par une marche sportive des membres du CCJ. Les différentes délégations de cette institution ont marché sur une distance de neuf kilomètres, de la Corniche en passant par le marché Plateau-centre-ville jusqu'au pavillon présidentiel de l'aéroport Maya-Maya.