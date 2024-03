Algérie: De nouvelles installations pour renforcer la base pédagogique de l'Ecole des sous-officiers de l'intendance de Guelma

GUELMA — L'Ecole des sous-officiers de l'intendance "chahid Seddik-Bouridah", de Guelma, relevant de la 5e région militaire, vient de renforcer sa base pédagogique et sociale au moyen de plusieurs structures et installations importantes destinées à assurer la formation de cadres professionnels dans l'administration militaire, a-t-on appris, lundi, lors de portes ouvertes sur l'Ecole.

Le commandant de l'Ecole a précisé, dans une déclaration à l'APS, en marge de ces portes ouvertes qui ont attiré de nombreux jeunes universitaires, de lycéens et de louveteaux des Scouts musulmans algériens (SMA), ainsi que des acteurs de la société civile et des représentants des médias, que deux (2) foyers de 192 lits chacun, destinés à l'hébergement des sous-officiers, ont récemment été réceptionnés.

"Ces deux importantes structures, qui fourniront des conditions appropriées pour l'hébergement des stagiaires, accroîtront la capacité d'accueil de l'Ecole qui sera ainsi à même de recevoir un nombre important de jeunes algériens en quête d'une formation de qualité", a déclaré le commandant de cet établissement militaire.

Ajoutant que l'Ecole "se prépare à réceptionner dès le mois prochain, une piscine semi-olympique", il a souligné que cette importante structure sportive "améliorera les capacités physiques des élèves, en plus de renforcer les structures sportives existantes au sein de l'Ecole qui dispose déjà d'une salle multisport et d'un stade doté d'un terrain en gazon synthétique et d'une piste d'athlétisme".

Selon le même interlocuteur, 14 salles de cours ont été réhabilitées, et 14 autres sont en cours de remise en état et de modernisation afin, a-t-il dit, "de mettre les stagiaires dans des conditions favorables leur permettant de suivre leurs études dans cette école".

Le même officier a souligné, lors de l'inauguration de ces portes ouvertes, à l'auditorium de l'établissement, que ces portes ouvertes s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de communication du ministère de la Défense nationale pour l'année académique 2023-2024.

Ces journées concrétisent également la politique d'ouverture au public adoptée par l'institution militaire "dans le but de valoriser et d'approfondir la communication avec les citoyens et de les initier aux différentes formations militaires et à leurs débouchés".

Les visiteurs de l'Ecole ont pu découvrir toutes les sections de l'Ecole, dont celle de la planification et de la programmation qui "joue un rôle majeur dans la détermination de l'ensemble des moyens et des méthodes pédagogiques adoptés" (préparation du programme annuel d'enseignement, suivi des enseignants militaires et civils, préparation des diplômes et la gestion du matériel pédagogique), selon les explications fournies sur place.

Le public s'est également intéressé aux structures pédagogiques disponibles en matière d'enseignement général, tels que les laboratoires de langues et d'informatique.

Les jeunes, qui ont apprécié les performances réalisées, pour l'occasion, dans le domaine des sports de combat, dans la salle omnisports et le terrain de football, se sont également longuement intéressés aux différents types d'équipements exposés au département de l'éducation militaire qui dispensent aux stagiaires des études de tronc commun et une formation militaire continue dans les domaines de la topographie, du tir, de la reconnaissance, de la signalisation et de la lutte contre les actes de destruction.

L'Ecole des sous-officiers de l'intendance de Guelma, ouverte en 1982 pour être baptisée, en 2014, du nom du Chahid Seddik Bouridah, est une structure dispensant une formation militaire de base ainsi qu'une formation en administration militaire spécialisée au profit des élèves sous-officiers contractuels, recrutés dans la vie civile, ainsi que des cours de perfectionnement destinés aux sous-officiers activant au sein des différentes directions et services centraux du ministère de la Défense nationale, en plus d'assurer une formation à des sous-officiers de pays frères et amis.