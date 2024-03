Algérie: 'La langue arabe et les enjeux actuels' thème d'une conférence à Alger

ALGER — L'Académie algérienne de la langue arabe (AALA) a organisé, lundi à Alger, une conférence sur le thème "La langue arabe et les enjeux actuels", à l'occasion de la Journée arabe de la langue arabe (1er mars), lors de laquelle les participants ont mis en avant la valeur de la langue arabe en Algérie et les moyens de renforcer sa place dans le domaine scientifique.

Présidant l'ouverture de la conférence, le président de l'Académie algérienne de la langue arabe, Cherif Meribai, a précisé que la célébration de cette Journée s'inscrivait dans le a cadre des missions de cette institution à la portée scientifique chargée de "permettre à la langue arabe d'être en phase avec l'époque actuelle et de s'imposer comme une langue d'invention scientifique et technologique".

La célébration de la langue arabe par l'Algérie lors de cette Journée arabe vise à "mettre en avant la valeur de cette langue et son importance comme l'un des plus précieux héritages culturels et littéraires du monde arabe", incitant les chercheurs et les spécialistes à "sensibiliser le public à l'importance de la langue arabe" et à "encourager son usage chez les jeunes".

M. Meribai a en outre appelé les membres de l'AALA à jouer "un rôle actif" pour relever les défis et permettre à cette langue de demeurer une source de rayonnement et un outil d'expression littéraire, artistique et scientifique.

%

La conférence a vu la participation de plusieurs chercheurs universitaires, dont Omar El Hassan, qui a abordé, dans son intervention, les moyens permettant à la langue arabe de suivre les progrès scientifiques et technologiques actuels en s'inspirant du passé glorieux de cette langue, qui a grandement contribué par le passé à la diffusion des sciences et à l'essor de la traduction.

La conférence a été rehaussée par la présence du président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, du président du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), Salah Belaid, du Secrétaire général du Haut-Commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, et du président de l'Académie algérienne des sciences et des technologies (AAST), Mohamed Hicham Kara.

Dans le cadre de cette conférence, il a été procédé à l'installation des commission permanentes de l'Académie algérienne de la langue arabe, notamment celles relatives à la traduction, aux manuscrits et aux activités culturelles et scientifiques, ainsi qu'au lancement de la plateforme numérique "Moudjamai", qui permettra aux membres de l'Académie de travailler en synergie à distance.