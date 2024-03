Algérie: Laagab préside l'ouverture d'une session de formation au profit de journalistes sportifs

ALGER — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Laagab, a présidé, lundi au siège du ministère, l'ouverture d'une session de formation au profit de 50 journalistes sportifs et présentateurs de journaux et programmes télévisés, visant à promouvoir la performance des médias sportifs nationaux.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, et de directeurs d'établissements médiatiques, M. Laagab a affirmé que "la formation est un processus continu et ininterrompu dans toutes les spécialités, compte tenu des évolutions enregistrées dans tous les domaines de la vie, y compris le travail médiatique, du développement des moyens utilisés, de la multiplicité des difficultés et de la multitude de publics", estimant "nécessaire pour le journaliste de développer lui aussi ses compétences en s'appuyant sur la formation continue".

Et de rappeler, à cet égard, que la loi sur l'information en Algérie "comporte un article clair et explicite sur l'obligation de formation dans les établissements médiatiques, qui sont tenus d'y allouer un budget spécifique".

Assurant que son ministère "continuera à organiser de telles sessions pour promouvoir la performance des médias nationaux", M. Laagab a rappelé la session de formation organisée au profit de 300 journalistes avant le 7e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), qui s'est tenu à Alger, les nombreux séminaires et rencontres organisés avec la participation d'experts internationaux pour garantir une formation de qualité, et la formation de 10 journalistes dans le domaine de la Bourse.

Le ministre a également annoncé "le lancement d'une session de formation après le mois de Ramadhan, en accord avec le Conseil du renouveau économique algérien (CREA), pour former des journalistes dans le domaine économique avec ce qu'il renferme comme spécialités", appelant les bénéficiaires à "acquérir un maximum de connaissances en tirant parti des expertises (...) et à les transmettre à leurs collègues".

Quant au programme de la session, le secrétaire général du ministère de la Communication, Mokhtar Khaldi, a fait savoir qu'il était placé sous le thème principal : "Présentation des journaux télévisés et des programmes et gestion des studios d'analyses". "La gestion des studios d'analyses sportives", "L'élocution et l'articulation" et "La présentation des journaux télévisés et des programmes" sont les trois thèmes secondaires de la formation.

Organisée du 4 au 6 mars au siège du ministère de la Communication, cette session de formation théorique et pratique intensive est encadrée par des cadres de la presse sportive et des chaînes d'information arabes.