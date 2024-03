Afrique: AANOA - Nécessité de promouvoir les valeurs et principes de l'olympisme dans le continent

ALGER — Le président de l'Association des Académies nationales Olympiques d'Afrique (AANOA), Dr. Ridha Layouni, a souligné que la "neuvième session de l'AANOA qui se tient à Alger en présence de 25 membres, constitue une occasion de présenter le rôle de son instance dans la promotion et la diffusion des valeurs et principes de l'olympisme dans le continent africain.

"L'Association des Académies nationales olympiques d'Afrique (AANOA) est une organisation non gouvernementale active dans le domaine de la diffusion et du soutien des valeurs et principes de l'olympisme en Afrique, sous la supervision de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA), dirigée par l'Algérien Mustapha Berraf. Notre objectif est de chercher toujours à intensifier nos activités et contribuer efficacement au mouvement olympique africain et international, notamment en cette année olympique qui constitue une occasion importante pour nous.", a déclaré à l'APS le Dr. Ridha Layouni.

Parmi les structures de l'Association des Académies Nationales Olympiques Africaines (AANOA) figure l'observatoire olympique Africain au Mali. L'AANOA s'apprête à lancer le Forum Olympique Africain dont le siège sera implanté en Tunisie où le Sénégal.

L'Association des Académies nationales Olympiques d'Afrique (AANOA) a organisé la 9ème Session des Académies nationales Olympiques d'Afrique (ANOs), sous l'égide de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA), et en collaboration avec le Comité Olympique et Sportif Algérien (COA).

De son côté, le président de l'ACNOA, Mustapha Berraf a souligné la position prestigieuse acquise par l'Association des Académies Nationales Olympiques d'Afrique (AANOA), expliquant qu'"elle a un statut plus important que l'Association des académies de certains continents, compte tenu du nombre croissant d'académies nationales qui y participent".

Et d'ajouter: "Les Associations académiques travaillent de manière efficace pour transmettre le message des valeurs olympiques à la jeunesse africaine afin qu'elle se familiarise avec les quatre piliers olympiques, qui sont: le respect de soi et de l'autre, le sport, l'éducation et l'environnement. A travers cet organisme, nous cherchons à inculquer aux enfants et aux jeunes africains les principes d'intégrité, d'amitié et de fraternité entre les peuples. Vingt-cinq (25) académies nationales africaines se sont inscrites pour assister à la 9ème session d'Alger sur les 39 académies membres de l'Association des académies nationales olympiques d'Afrique".

L'ouverture de la neuvième session de l'Association des académies nationales olympiques d'Afrique s'est déroulée en présence de Robin Mitchel, président de l'Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO) et plusieurs hautes personnalités de la famille olympique internationale, africaine et algérienne.

En marge de cet événement, le bureau directeur de l'AANOA devra tenir sa réunion périodique.

Les représentants des ANOs d'Afrique prendront part mardi au Forum de l'ACNOA sur "la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique".