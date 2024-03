Algérie: Formation - La stratégie de la numérisation vise la modernisation des techniques de gestion

BECHAR — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a affirmé, lundi à Bechar, que la stratégie de numérisation adoptée par son secteur vise essentiellement la modernisation des techniques de gestion administrative et financière ainsi que le suivi pédagogique.

S'exprimant lors d'une rencontre tenue au siège de la wilaya de Béchar sur le thème "Journée ouverte sur la numérisation du secteur", dans le cadre de sa visite de travail d'une journée, en présence des autorités locales et représentants de la société civile, M. Merabi a indiqué que "le lancement de la plateforme numérique Tassyir (Gestion), spécialisée dans la gestion administrative, financière et pédagogique des établissements de formation professionnelle à travers le pays, est l'une des plus importantes démarches de cette numérisation qui a pour objectif d'assurer une bonne gouvernance du secteur".

M. Merabi a, à ce titre, évoqué l'existence dans son secteur de 900 enseignants spécialisés dans les domaines liés aux technologies de l'information et de la communication et de la numérisation, qui disposent des capacités scientifiques et savoir-faire pour l'actualisation de cette plateforme et d'autres plateformes en voie de lancement et qui seront toutes un outil efficace en matière de prestations de services et de bonne gouvernance du secteur.

En marge de cette rencontre M. Merabi, a présidé une cérémonie de signature de quatre (4) conventions de coopération et de partenariat dans le domaine de la formation et de l'apprentissage entre la direction locale de la Formation et de l'Enseignement professionnels et celles de l'Energie et du Commerce, en sus de la Société de gestion des gares routières d'Algérie (Sogral) et l'hôtel "Bladi" de Taghit, et ce, dans la perspective de la formation des jeunes de la région aux métiers des énergies renouvelables du contrôle des produits agro-alimentaires, des transports publics et du tourisme et d'hôtellerie.

Le membre du gouvernement s'est rendu par la suite à l'Institut national supérieur de formation professionnelle (INSFP-Mebkhouti Lahcen), au chef-lieu de wilaya, spécialisé dans la formation de techniciens supérieurs dans le bâtiment et des travaux publics, où il a visité les différentes structures de cet institut où sont inscrits 386 stagiaires.

Poursuivant sa visite de travail, M. Merabi, en compagnie des autorités locales s'est rendu à la gare de la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF), où il a présidé une cérémonie de signature d'une convention de coopération et d'accompagnement entre son secteur et la SNTF en matière de formation des jeunes aux métiers de chemin de fer, dans le but de former une main d'oeuvre qualifiée susceptible de répondre aux besoins de projets de réalisation de nouvelles voies ferrées dont celle Bechar-Tindouf-Gara Djebilet.

Sur place, le membre du gouvernement a suivi une démonstration d'entretien et de maintenance de la voie ferrée effectuée par une vingtaine de stagiaires de la première promotion de stagiaires spécialisés dans ce domaine en formation actuellement au niveau de l'INSFP "Mebkhouti Lahcen".

Le ministre a achevé sa visite de travail dans la wilaya en se rendant au chef-lieu de la commune frontalière de Béni-Ounif (100 km au nord de Bécher), où il a pris connaissance de la situation d'un INSFP spécialisé dans des formations liées aux différents domaines dont l'eau et l'environnement, avant de mettre l'accent, suite aux doléances des responsables locaux du secteur, sur l'impératif de renforcer cet établissement qui totalise 353 stagiaires des deux sexes en équipements pédagogiques nécessaires.