Algérie: Cherfa prend part aux travaux de la 37e session ministérielle de la Conférence régionale de la 'FAO' pour la région MENA

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et de Développement rural, Youcef Cherfa, a pris part, lundi par visioconférence, aux travaux de la 37e session ministérielle de la Conférence régionale de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour la région MENA, organisée cette année au Royaume hachémite de Jordanie, indique un communiqué du ministère.

Les travaux de cette session, qui a vu la présence des ministres des pays du Proche-Orient et d'Afrique du Nord, du Directeur général de la FAO et de représentants d'organisations régionales, ont porté sur plusieurs questions liées au développement durable et à la sécurité alimentaire, ainsi qu'aux politiques adoptées par les pays de la région pour faire face aux différents défis et crises, ajoute la même source.

A cette occasion, le ministre a entamé son intervention par l'expression de "la condamnation par l'Algérie de la situation humanitaire désastreuse à Ghaza et la dénonciation de la persistance de la politique d'oppression et de tyrannie de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien, qui souffre de l'absence des moindres conditions de vie, notamment de l'eau, de la nourriture et la dégradation de l'environnement, face au mutisme assourdissant de la communauté internationale", selon le communiqué.

M. Cherfa a rappelé "l'appel d'Alger pour lever le blocus inique et faciliter l'acheminement des aides humanitaires dans la bande de Ghaza pour sauver les Palestiniens d'une faim imminente".

Le ministre a passé en revue "les principaux axes de la stratégie de développement tracée par l'Etat qui a placé les questions de modernisation de l'agriculture et de sécurité alimentaire au coeur des priorités nationales".

"La réalisation des programmes de développement a amélioré les conditions de vie des citoyens des régions rurales", a-t-il mis en avant.

Evoquant les projets du Gouvernement pour la réalisation des programmes de développement à l'image de la relance du projet de réhabilitation du barrage vert, du projet développement de la culture des arbres fruitiers résistants, de l'expansion des surfaces irriguées, de l'appui aux équipements et aux systèmes d'irrigation pour rationaliser l'utilisation des ressources en eau, du raccordement des exploitations agricole en électricité et l'appui à l'innovation et à l'entrepreneuriat dans le domaine agricole et de la recherche scientifique.