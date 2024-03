Algérie: Hammad - L'Algérie est fière d'accueillir le Forum sur l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique

ALGER — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a indiqué que l'Algérie était fière d'accueillir, ce mardi, le Forum sur l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique.

"L'Algérie est fière d'accueillir la 9e édition du Forum sur la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, à la demande du Comité international olympique (CIO)", a déclaré M. Hammad à la presse à l'issue d'une audience accordée lundi à Alger au président de l'Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO), le fidjien Robin Mitchell, ainsi que des membres du CIO.

Il a ajouté que la rencontre a porté sur le thème de l'environnement, précisant avoir abordé également le domaine sportif, avec les membres africains de l'instance internationale et le président de la Fédération internationale de natation (FINA), Sam Ramsamy, afin de favoriser l'échange et le développement du sport sur le continent africain.

M. Hammad a également émis le voeu de voir cette rencontre aboutir à des recommandations bénéfiques pour l'Algérie et l'Afrique.

Pour sa part, le président de l'ACNO Robin Mitchell, a exprimé ses remerciements pour l'accueil que lui a réservé le ministre de la Jeunesses et des Sports, déclarant : "Je suis heureux de me retrouver avec mes collègues du CIO. Le Fidji et l'Afrique partagent les mêmes problèmes et préoccupations en matière d'environnement et ma visite en Algérie constitue une opportunité pour tirer profit de l'expérience de votre pays dans le domaine de l'environnement et du changement climatique".

Evoquant la relation entre le sport et l'environnement, le hôte de l'Algérie a indiqué qu'"au Fidji, nous accordons un intérêt particulier à la consécration d'une relation étroite entre le sport et l'environnement, à travers l'association des athlètes, d'autant que le message sportif gagne en impact et en efficacité".

Organisés par l'ACNO, les travaux de ce Forum se tiennent mardi à Alger, avec la participation des représentants des ANOs d'Afrique et de 54 pays du continent.