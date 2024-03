Afrique Australe: Le Président de la Namibie visite une usine de cuivre et d'acier à Viana

Luanda — Le Président de la Namibie, Nangolo Mbumba, a visité lundi après-midi l'usine Karam Industrial Lda, qui produit des câbles électriques en cuivre de basse et moyenne tension, des fils, des tubes en acier et divers articles en aluminium.

Située dans le pôle industriel de Viana, à Luanda, l'entreprise emploie, qui environ trois mille travailleurs, fabrique également des tubes et des seaux en plastique, qui sont exportés vers des pays comme les États-Unis, le Canada, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le Japon et l'Indonésie, Émirats arabes unis, Sénégal et Afrique du Sud.

Le président namibien, qui n'a pas fait de déclaration à la presse, a pris connaissance du fonctionnement des différentes zones qui composent l'unité de fabrication, tout en recevant des informations spécifiques sur le processus de fabrication des produits.

A l'occasion, le directeur des ventes et du marketing de Karam Industrial Lda, Fabrício Luvundy, a déclaré que plus de la moitié de la production de l'entreprise est exportée et que la visite du président namibien vise à ouvrir les portes du marché à ce pays voisin.

Selon le responsable, l'entreprise propose des produits en cuivre (câbles électriques moyenne et basse tension), en aluminium (ustensiles de cuisine divers), en acier (tiges, clous et fils divers) et en bois.

Il a ajouté que l'expansion de l'unité manufacturière est à l'étude, en vue de doubler la production mensuelle (budgétée à trois tonnes/mois), de générer de nouveaux emplois et de diversifier l'économie nationale.

%

Les républiques d'Angola et de Namibie coopèrent dans les secteurs de la défense et de la sécurité, des transports, de l'énergie et de l'eau, de la santé, du pétrole, du tourisme, de la pêche, de l'agriculture, des finances, de la géologie et des mines, entre autres, soit bilatéralement, soit au sein de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Un accord bilatéral sur la circulation des personnes et des biens, signé en 1992, est également en vigueur, qui prévoit, entre autres aspects, la libre circulation des Angolais et des Namibiens dans un rayon de 60 kilomètres le long de la frontière.

Les deux pays ont établi des relations diplomatiques le 18 septembre 1990.