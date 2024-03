Angola: L'éducation considérée comme un facteur de développement social

Sumbe — Les étudiants des Instituts des Sciences de l'Éducation et des Instituts Pédagogiques Supérieurs des provinces de Cuanza Sul, Luanda, Huambo, Bié, Cuanza Norte et Cuando Cubango ont considéré, le week-end dernier, dans la ville de Sumbe, Cuazna Sul, l'éducation comme un facteur de développement social et économique en Angola.

Pendant trois jours, les étudiants ont débattu de sujets tels que « l'enseignant et ses défis », « l'utilisation des technologies de l'information pour renforcer l'éducation en Angola », « la réflexion sur la radiographie de la ville de Sumbe » et « l'enseignant et les défis actuels de la processus d'enseignement et d'apprentissage ».

A l'occasion, le directeur du Bureau provincial de l'Éducation de Cuanza Sul, José Eduardo, a considéré la rencontre des étudiants universitaires comme un espace de socialisation et d'expériences innovantes.

Il a fait savoir que cette activité, entre les Instituts des Sciences de l'Éducation et les Instituts Pédagogiques Supérieurs d'Angola, à travers les associations d'étudiants universitaires, offre une opportunité de concilier la science, la culture et l'expérience, en vue de tirer parti du développement socio-économique des communautés.