Tunisie: Bâtiment / Construction écologique - Une révolution dans le marché immobilier

La réalisation en cours du premier complexe immobilier zéro carbone en Tunisie a constitué le point focal du Salon voué à l'écoconstruction, comme choix de grande envergure. La fin des travaux est prévue pour fin 2025.

Le rideau est tombé sur la 16e édition du Salon de l'éco-construction et l'innovation, qui a été tenue, il y a quatre jours, au siège de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) à Tunis, où les dernières innovations dans le secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) ont été exposées, sous le prisme d'un aspect purement écologique.

A l'occasion, un promoteur immobilier privé vient de donner l'exemple dans ce domaine aussi nouveau que révolutionnaire. Ainsi, industriels, ingénieurs, jeunes architectes et étudiants ont pu découvrir l'ingéniosité tunisienne, l'expertise professionnelle en la matière et le savoir-faire étranger. Etaient, également, au rendez-vous une trentaine d'exposants de matériaux, de concepts et procédés de construction écologique utilisant les nouvelles technologies et des produits respectueux de l'environnement, avec des moyens encore traditionnels. Cela peut être utilisé par les industries, les artisans ou les promoteurs immobiliers.

Projets amis de l'environnement

L'organisateur du salon, M. Faouzi Ayadi, a insisté sur la nécessité de forger la culture écologique et environnementale dans le secteur du bâtiment pour le bien-être de la population. Il estime que tout projet d'éco- construction doit être pourvu d'une technologie améliorée et de l'appui de l'Etat. Et d'ajouter que ce sont les architectes qui ont toujours défendu l'intérêt de ce salon et assuré sa promotion. Il a fait part de ses ambitions sans cesse renouvelées de voir ce salon surmonter les nombreux obstacles et se fixer de nouveaux défis: «Il s'agit de redynamiser le secteur des BTP pour stimuler l'économie qui nécessite un changement de la mentalité et l'état d'esprit dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la construction, surtout si on pense à l'innovation. L'écologie dans le secteur des BTP est une méthode de construction amie de l'environnement (eco-friendly) et bénéfique pour l'écosystème, pour la nature, l'humanité».

%

Les avantages de la construction écologique dans certains pays portent surtout sur la santé et les conditions régissant l'utilisation des matériaux écologiques dans les bâtiments civils, de santé, les écoles. Déjà, la réalisation du premier complexe immobilier écologique et zéro carbone, bâti à deux pas de Tunis, précisément à El Menzah 9, constitue une première en Tunisie.

S'agissant des moyens financiers à mobiliser et des possibilités pour le Tunisien moyen d'acquérir un bien immobilier écologique, M. Ayadi approuve l'intérêt même s'il y a un coût supplémentaire lors de l'acquisition, mais qui sera largement amorti grâce à une habitation durable et en harmonie avec l'écosystème. «L'investissement est rentable à moyen et long terme à travers l'économie de l'énergie, la qualité de l'air, la qualité de la vie et l'ambiance générale», argue, de son côté, Marouen Allegue, architecte et chef du projet, mettant en avant la valeur écologique de ce projet immobilier alternatif, dont les travaux s'achèveront d'ici la fin de 2025. «Et puisqu'il y a une crise écologique et une hausse des températures dans le pays et partout ailleurs dans le monde, il est devenu nécessaire de réaliser un pareil projet bas carbone et qui émet moins de CO². L'émission de gaz à effet de serre est réduite de 30%», relève-t-il. Ceci étant, l'on parvient à atteindre les Objectifs du développement durable (ODD) et réduire la consommation de carbone, sachant que l'immobilier est considéré comme l'un des secteurs énergivores.

M. Allègue admet avoir respecté et appliqué les principes du DD depuis 10 ans dans les projets pilotes grâce à l'appui institutionnel de l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie (Anme) qui fournit le bilan thermique et indique le taux de carbone consommé. La réutilisation des ressources en eau fait partie de ses principes pour lutter contre le gaspillage de l'eau dans l'immobilier. L'Ordre des architectes tunisiens (OAT) appuie continuellement ces journées depuis leur institution, afin de changer la manière de concevoir le bâtiment, s'adapter aux impacts du changement climatique et recourir aux énergies renouvelables. Le chef de l'OAT estime que « l'architecte doit être conscient des nouveaux enjeux dans le bâtiment et poursuivre ses formations techniques et sensibiliser davantage sur l'éco-construction».

Et pour preuve, la ministre de l'Equipement, Mme Sarra Zaâfrani Zenzri, avait rappelé la stratégie nationale en matière de bâtiment, mise en place à l'horizon 2030, conformément aux innovations technologiques et recommandations des accords sur le climat et pour améliorer l'écosystème de l'éco-construction en Tunisie.

Un hôpital écologique à Jendouba

Projection à l'appui, une vidéo en boucle sur un écran géant a montré, entre autres, un hôpital à Jendouba entièrement conçu à partir d'éléments et équipements préfabriqués, réalisé en seulement 75 jours. « L'hôpital couvre une superficie de 6.000 m², avec un bâtiment principal qui comporte 135 lits, dont 40 de réanimation, 2 salles d'opération, 2 salles d'hémodialyse, un foyer pour les médecins, une pharmacie et un laboratoire. Il est entré en exploitation, récemment, après son inauguration officielle par le président de la République Kais Saied», expose Mourad Najar, chef du projet, général manager d'une société privée. Soit un projet 100% tunisien, conçu depuis la chape de plomb jusqu'à l'aboutissement, et qui peut être exporté à l'international vers les marchés des pays d'Afrique ou d'Asie. «Ma première activité est la construction d'entrepôts frigorifiques, de chambres froides pour la conservation et le stockage des fruits et légumes. La valeur ajoutée de l'activité est la valorisation des produits agricoles dans le circuit de distribution des dattes, des tomates, des artichauts avec des Italiens. Ensuite, on a incorporé les nouvelles technologies pour réaliser et concevoir des éléments préfabriqués. Dès lors, on a transféré ce savoir-faire vers les bâtiments préfabriqués», indique-t-il.

Autre exposant qui vient d'être cité en exemple. Son expérience en éco-construction, datée depuis 2009, parle d'elle-même. Il s'est inspiré des techniques utilisées par l'Afrique du Sud pour loger la population pauvre du pays et économiser sur le ciment. Pour lui, ce type de construction alternative et économique est moins coûteux. Et maintenant qu'il y a un intérêt manifeste pour ce secteur, notre interlocuteur semble mettre le cap sur le tourisme alternatif, avec la construction de maisons d'hôtes.