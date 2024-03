Maroc: Appel à l'accélération des modalités favorisant l'égalité homme-femme en vue d'un développement équitable

Rabat — Les participantes à une conférence de presse, organisée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, ont appelé, mardi à Rabat, à l'accélération des modalités favorisant l'égalité homme-femme en vue d'atteindre un développement équitable et durable.

Lors de cette rencontre initiée par Fondation ConnectinGroup International avec le soutien de la Fondation Friedrich Naumann, les participantes ont relevé que cette célébration constitue une étape importante pour évaluer le processus de développement des femmes au Maroc et un plaidoyer pour accélérer l'action en faveur de la réalisation de l'égalité homme-femme dans les domaines politique, économique et social.

Dans une présentation à cette occasion, la présidente de la Fondation, Nezha Bouchareb, a passé en revue les différents acquis ainsi que les réformes entreprises en faveur de la gent féminine, dont la constitution de 2011 et le cadre stratégique du plan gouvernemental pour l'égalité 2023-2026 ainsi que la révision de la Moudawana qui intervient dans un contexte d'évolution sociétale, politique, économique et culturelle devant déboucher inéluctablement sur la promotion des droits des femmes.

Elle a cité à cet égard le nouveau modèle de développement, qui a consacré à l'égalité de genre et à la participation de la femme une place de choix et qui les définit comme étant des conditions déterminantes et structurantes pour un Maroc moderne et une société ouverte, cohésive et solidaire.

Depuis son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres, SM le Roi Mohammed VI n'a eu de cesse de veiller à la promotion des droits des femmes au Maroc et à la mise en place de plusieurs réformes législatives et sociales visant à promouvoir l'égalité homme-femme et à renforcer le rôle et les droits des femmes dans la société marocaine, a-t-elle rappelé lors de cette conférence de presse, qui a été également l'occasion pour présenter le bilan d'activité de la Fondation ConnectinGroup International.

Elle a également appelé au renforcement du leadership transformationnel des femmes et de leur participation aux processus décisionnels dans la transition vers des modèles économiques durables et inclusifs qui favorisent la préservation des ressources, la lutte contre les effets du changement climatique et la préservation de la paix et la sécurité face aux crises.

Mme Bouchareb a aussi recommandé d'accélérer l'égalité homme-femme dans les sphères de prise de décisions économiques, politiques et sociales et l'intégration de l'égalité homme femme dans toutes les politiques publiques, programmes et plan d'action ainsi qu'adopter un système d'évaluation et de veille tenant compte des indicateurs séxospécifiques.

Présentant les résultats du bilan d'activité de la Fondation, Mme Bouchareb a indiqué que cette entité a oeuvré, 13 ans durant, à la promotion de la participation des compétences des femmes aux postes de prise de décision, mettant l'accent sur les principaux axes d'intervention de la Fondation, qui comprennent en particulier la promotion d'un leadership transformationnel pour les femmes, la promotion de la culture civique et le principe d'égalité entre les femmes et les hommes.

Créée en 2011, cette fondation oeuvre principalement dans le domaine du soutien aux initiatives de l'État et de la société civile visant à renforcer la participation des femmes à la prise de décision et à parvenir à l'égalité des sexes en matière économique, politique, sociale et des droits environnementaux.

A travers 77 ateliers de formations et l'organisation de 47 séminaires ainsi que la signature de plus de 20 accords de partenariat international, la Fondation a renforcé le rôle des femmes dans de nombreux domaines ayant trait à la politique, à l'économie et au social, en plus des actions en faveur de l'autonomisation par le biais de six antennes régionales implantées dans le Royaume.