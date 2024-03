Maroc: Un nombre important d'anciens conscrits ont accédé au marché du travail dans divers domaines (responsable)

Rabat — Un nombre important de personnes ayant accompli leur service militaire ont réussi à accéder au marché du travail dans divers domaines et secteurs d'activité, a indiqué le chef de division à la direction des affaires électorales au ministère de l'Intérieur, Mohamed Habi.

Dans une déclaration à la MAP, M. Habi a souligné qu'en l'absence de données précises et exactes sur le nombre d'anciens conscrits ayant accédé au marché du travail, les données préliminaires disponibles indiquent que bon nombre d'appelés appartenant aux précédents contingents, hommes et femmes, ont effectivement réussi à y trouver une place, que ce soit au sein des institutions militaires et sécuritaires ou dans l'administration publique et le secteur privé.

Certains de ces anciens conscrits ont créé leurs propres projets grâce à la formation distinguée qu'ils ont reçue au cours de leur service militaire, a-t-il précisé.

M. Habi a relevé que la durée du service militaire est fixée à 12 mois, précisant que durant les quatre premiers mois, une formation commune de base portant sur une instruction militaire et physique est dispensée à ces jeunes, hommes et femmes.

Au cours des 8 mois restants, les appelés reçoivent une formation dans l'une des spécialités disponibles dans les centres d'instruction des Forces Armées Royales, leur permettant d'acquérir de nouvelles expériences et compétences qui leur ouvriront des opportunités d'intégration sur le marché du travail à l'issue de la période de service militaire, a-t-il ajouté.

Il a fait savoir qu'un intérêt particulier sera accordé, pour la prochaine promotion, à l'élargissement des domaines de spécialisation au profit des conscrits, hommes et femmes, précisant qu'ils bénéficient d'un certain nombre de droits et privilèges, dont un grade militaire selon le régime en vigueur au sein des FAR et le niveau de formation dont ils disposent.

Si le conscrit a un niveau d'enseignement inférieur au baccalauréat, il obtient le grade de soldat, s'il est titulaire d'un baccalauréat, il obtient le grade de sous-officier alors que s'il dispose d'une licence, d'un certificat ou d'un diplôme équivalent, il bénéficiera d'un grade d'officier, a-t-il expliqué.

Le responsable a ajouté que le conscrit perçoit, en fonction du grade qui lui est accordé, une solde mensuelle nette d'impôt de 1.050 dirhams pour un soldat, 1.500 dirhams pour un sous-officier et 2.100 dirhams pour un officier.

En outre, le conscrit a droit à des soins gratuits dans les établissements hospitaliers militaires, d'une couverture maladie, d'une assistance médicale et sociale, d'une assurance décès et invalidité, a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il a également le droit de participer aux concours annoncés pendant la durée du service militaire, que ce soit par les institutions militaires et sécuritaires ou par les administrations publiques.

S'il s'agit d'un appelé au service militaire dépendant de la fonction publique, a dit M. Habi, la loi lui garantit le droit de conserver le salaire qu'il perçoit au titre de sa fonction ainsi que le droit à l'avancement et à l'ancienneté et de rejoindre son poste après avoir accompli son devoir national.

Concernant l'opération de sélection pour l'intégration de la prochaine promotion des appelés en septembre 2024, il a indiqué qu'après avoir statué sur les demandes de dispense par les commissions au niveau des préfectures, des provinces et des préfectures d'arrondissement du Royaume, la commission centrale de recensement relatif au service militaire tiendra une réunion pour arrêter la liste définitive des personnes pouvant être admises pour faire partie du prochain contingent des conscrits.

Par la suite, ajoute le responsable, les autorités militaires compétentes émettront des ordres de conscription et les notifieront aux personnes concernées pour se présenter devant les commissions de sélection et d'intégration, précisant que chaque personne ayant reçu cet ordre doit se présenter devant la commission à la date et le lieu indiqués munie de sa Carte d'identité nationale.

Il est à noter que le processus de recensement du service militaire pour l'année 2024 a débuté vendredi dernier et se poursuivra jusqu'au 29 avril prochain.

Le service militaire constitue une nouvelle opportunité pour les jeunes qui souhaitent développer leurs connaissances et leurs capacités professionnelles, et qui aspirent à accéder au marché du travail tout en disposant des compétences adaptées aux spécialités requises.

Depuis sa création, le service militaire fait l'objet d'une demande croissante de la part des jeunes, compte tenu des possibilités de formation, de développement des compétences et de l'instruction militaire qu'il offre aux bénéficiaires, en plus du salaire, de la couverture médicale et de l'assurance.