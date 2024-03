Ethiopie: Les défis de la cybersécurité nécessitent une approche holistique - Directrice générale Tigist.

<strong>Addis Abeba, — Relever les défis de la cybersécurité nécessite une approche holistique impliquant la collaboration entre les gouvernements, le secteur privé et les organisations internationales, a déclaré le directeur général de l'Administration de la sécurité des réseaux d'information (INSA), Tigist Hamid.

Une conférence de deux jours sur la cybersécurité et la transformation numérique organisée par l'INSA et l'Ethiopian Cyber Security Association a débuté aujourd'hui.

Dans son discours d'ouverture, la directrice générale de l'INSA, Tigist Hamid, a déclaré que la technologie sous-tend tous les aspects de la société, des transactions financières aux infrastructures vitales, et que cette dépendance expose chacun à des dangers sans précédent.

Tigist a souligné que la cybersécurité arrivait au quatrième rang à court terme et au huitième à long terme en ce qui concerne les risques mondiaux classés par gravité.

« En 2024, le paysage de la cybersécurité continue de présenter des défis importants et évolutifs, nous devons réévaluer nos stratégies de sécurité tout en devenant plus agiles, adaptatifs et proactifs pour garder une longueur d'avance.» a dévoilé la directrice.

En outre, la directrice générale a souligné la nécessité d'une approche globale impliquant la collaboration entre les gouvernements, le secteur privé et les organisations internationales pour relever les défis de la cyber-insécurité.

D'ici fin 2024, le coût des cyberattaques contre l'économie mondiale atteindra 10 500 milliards de dollars, ajoutant que la cybersécurité est de toute évidence devenue une préoccupation très critique qui nécessite l'attention des chercheurs, des universitaires et des organisations pour répondre de manière confidentielle.

« La quantité, la complexité et la gravité des cyberattaques ont également augmenté au niveau national.

En Éthiopie, 4 623 tentatives de cyberattaques ont été enregistrées au cours du premier semestre de cet exercice.

Au cours de la même période, le pourcentage de cyberattaques à haut risque a plus que doublé pour atteindre 115 % par rapport aux six premiers mois de l'exercice 2015 », a expliqué Tigist.

Selon la directrice générale, la majorité des institutions ciblées par les cyberattaquants comprenaient des banques et des institutions financières, des agences de sécurité et de renseignement, des médias, des agences gouvernementales critiques, des bureaux fédéraux et régionaux ainsi que des établissements d'enseignement supérieur.