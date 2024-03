Ile Maurice: Au tour du propriétaire du camion grue d'être arrêté

Le propriétaire du camion grue et gérant d'une entreprise de transport impliqué dans l'accident survenu à Roche-Bois et qui a causé l'effondrement du pont pour piéton à Roche-Bois a été entendu une nouvelle fois le mardi 5 mars. Cet homme de 67 ans habitant Baie-du-Tombeau a été placé en état d'arrestation après son interrogatoire. Il a été relâché sur parole et devra comparaitre en cour de Port-Louis ce mercredi où une accusation provisoire de «culpable omission» sera logé contre lui.

Le sexagénaire avait été entendu une première fois le 24 février après l'accident. Il avait dit aux enquêteurs d'avoir demandé au chauffeur du camion Dasaraden Ramsamy, 39 ans habitant également Baie du Tombeau de transporter la pompe à ciment sur un «low bed trailer». Mais la police estime que le propriétaire du camion n'a pas assumé sa part de responsabilité et devait faire appel à un service d'escorte de la police. Des incohérences ont aussi été notés dans ces versions.

Le directeur de Megatrans Ltd, courtier qui a agi comme transitaire pour livrer la pompe à béton à Eastern Mix Ltd, la société de Vikash Woochit a aussi été entendu jeudi 29 février. Le transitaire a expliqué qu'il a fait appel à une entreprise pour le transport de la pompe à ciment et que toute la responsabilité et les procédures requise pour le convoi du chargement repose sur le gérant de la compagnie de transport.

L'enquête est menée par la police de Roche-Bois sous le commandement du surintendant de Police Sam Bansoodeb.