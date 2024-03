Afrique du Sud: Les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions contre le Zimbabwe et le président Mnangagwa

Les États-Unis ont annoncé lundi 4 mars de nouvelles sanctions contre plusieurs hauts dirigeants du Zimbabwe, notamment le président Emmerson Mnangagwa, accusés de corruption et de violations des droits de l'Homme. Ces nouvelles mesures - « plus fermes et plus ciblées » - remplacent un programme plus vaste, vieux de 20 ans, à l'encontre du Zimbabwe.

Au total, onze hauts dirigeants zimbabwéens, dont le chef de l'État Emmerson Mnangwaga et sa femme, sont visés par ces nouvelles sanctions. Elles incluent le gel d'éventuelles propriétés aux États-Unis et l'interdiction de tout voyage non officiel dans le pays.

Parmi les autres dirigeants visés : le premier vice-président du pays Constantino Chiwenga, la ministre de la Défense et des Anciens combattants Oppah Muchinguri Kashiri, ainsi que le chef de la police Godwin Matanga.

Pour Washington, il s'agit de recentrer ces sanctions sur des cibles précises, soit « des individus-clés responsables du pillage des caisses de l'État et de violations des droits de l'Homme à l'encontre du peuple zimbabwéen », indique un responsable du Trésor américain.

Ce dernier ajoute que ces changements ont pour but de clarifier la position américaine, à savoir que ces sanctions ne visent pas le peuple Zimbabwéens. Car les sanctions précédentes, mises en place il y a 20 ans et qui ciblaient plus d'une soixantaine de personnes et d'entreprises, étaient dénoncées par le gouvernement, perçues comme responsables de la situation économique désastreuse du pays.

Le président Emmerson Mnangagwa devient le deuxième dirigeant zimbabwéen consécutif à être soumis à des sanctions américaines, après l'ancien président Robert Mugabe.