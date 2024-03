Seychelles: Le vice-président a réaffirmé la position de non-alignement des Seychelles dans les conflits internationaux

Le vice-président des Seychelles, Ahmed Afif, a réaffirmé la position non alignée du pays en répondant mardi à une question privée à l'Assemblée nationale.

La question a été soulevée par le chef de l'opposition, Sébastien Pillay, demandant qui a pris la décision pour les Seychelles de faire partie de l'opération Prosperity Guardian dirigée par les États-Unis dans la mer Rouge et quel type de consultation a été effectuée avant que la décision ne soit prise.

M. Afif a déclaré que la décision a été prise par le gouvernement conformément à ses pouvoirs exécutifs, dont il a été mandaté.

"Nous savons très bien que lorsqu'il s'agit de sécurité nationale dans un environnement dynamique et sensible, l'élément de sécurité reste confidentiel et l'Etat n'est obligé de consulter personne", a-t-il déclaré.

La participation des Seychelles à la mission a été annoncée par le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, le 19 décembre à Bahreïn et a suscité de nombreuses réactions négatives de la part des citoyens inquiets.

Suite à cela, le gouvernement des îles a annoncé qu'il participait, en tant que membre, aux Forces maritimes combinées (CMF), créées en 2009 après plusieurs attaques de pirates dans l'océan Indien. Son objectif est de promouvoir la sécurité, la stabilité et la prospérité sur environ 2,5 millions de milles carrés d'eaux internationales, qui englobent certaines des voies de navigation les plus importantes du monde.

Plusieurs groupes de travail ont également été créés pour traiter différentes questions, notamment la piraterie, les stupéfiants et le trafic illégal, entre autres.

Les Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien, sont membres du CMF depuis 2012.

Une question a été soulevée quant à savoir si la participation des Seychelles à l'opération Prosperity Guardian ternit l'image et la souveraineté de la nation insulaire.

Le vice-président a déclaré que l'image des Seychelles est celle d'un pays non aligné et que sa position dans plusieurs conflits est claire, y compris celui du Moyen-Orient.

"Nous sommes contre les atrocités commises contre des civils. Nous avons la même position sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, nous sommes contre toute invasion et nous promouvons la paix", a-t-il ajouté.

Il a ajouté que lorsque les Seychelles ont rejoint la Force maritime combinée, "le gouvernement a déclaré qu'il pourrait y avoir un risque pour les Seychelles, mais nous restons fidèles à nos principes. Notre principe est de protéger notre route maritime et nous protégeons la route qui amène de la nourriture aux Seychelles".

Il a ajouté que dans cette opération, les Seychelles ne disposent pas d'avions, de bateaux ou de main-d'oeuvre, mais que leur opération comprend le partage et la réception de renseignements.

"Nous faisons partie de la communauté internationale et il y a un risque dans tout ce que nous faisons mais ce doit être un risque équilibré et c'est pour cette raison qu'ici aux Seychelles, nous avons des entités dont le rôle est d'évaluer ces risques et de tenir le gouvernement informé. "Nous prenons également des mesures pour garantir que notre pays reste sain et sauf et que nous protégeons nos citoyens. N'oubliez pas qu'un autre élément de sécurité est de garantir que la nourriture nous parvienne à un prix abordable", a-t-il expliqué.