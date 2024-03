Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Mars 2024

Soudan : Aides et assistance - 90 % des personnes menacées de faim inaccessibles (Pam)

Le Programme alimentaire mondial (Pam) confirme la forte dégradation de la situation humanitaire au Soudan. Sur sa page X (Twitter), l’organisation a indiqué le 6 mars 2024 que 90 % des Soudanais qui ont urgemment besoin de son aide sont dans des zones inaccessibles du fait de l’intensité des combats. « Si les combats ne s’arrêtent pas, la guerre au Soudan risque de devenir la plus grande crise alimentaire au monde. À l’heure actuelle, 90 % des personnes confrontées à des niveaux d’urgence liés à la faim au Soudan se trouvent coincées dans des zones largement inaccessibles au Pam », peut-on lire sur le réseau social. Quelques heures plutôt, la patronne du Pam, Cindy McCain, est allée à la rencontre des réfugiés soudanais au Soudan du Sud et a indiqué que « plus de 600 000 personnes ont traversé la frontière depuis le Soudan pour fuir la guerre, et des milliers d'autres fuient chaque semaine » .Cindy McCain d’ajouter que le Pam ne peut aider que moins de 40 % de ceux qui ont un besoin urgent d’aide au Soudan du Sud. « Nous avons besoin de 400 millions de dollars pour la réponse régionale au Soudan afin d’endiguer la vague de faim », a-t-elle lancé. (Source : Fratmat.info)

Nigeria : Terrorisme - Au moins 47 femmes portées disparues

Au moins 47 femmes sont portées disparues dans le nord-est du Nigeria après un kidnapping de masse perpétré par des jihadistes, ont annoncé mardi à l'Afp des responsables de milices anti-jihadistes. Selon ces sources, l'attaque s'est produite vendredi dans l'Etat de Borno, en proie à une insurrection jihadiste qui a fait plus de 40.000 morts et deux millions de déplacés depuis 2009, et a été menée par des membres de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP). Des femmes d'un camp de déplacés à Ngala, près de la frontière avec le Cameroun, ramassaient du bois de chauffage lorsqu'elles ont été « encerclées par des insurgés de l'ISWAP », a dit à l'Afp le responsable d'une milice anti-jihadiste, Shehu Mada. Le président Bola Ahmed Tinubu est arrivé au pouvoir en 2023 en promettant de s'attaquer à l'insécurité, alimentée par les groupes jihadistes, les bandits dans le nord-est et la flambée de violence intercommunautaire dans les Etats du centre. Mais les critiques affirment que la violence est hors de contrôle.( Source :Afp)

%

Côte d’Ivoire : Partis politiques - Emmou Sylvestre nommé secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda

Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ( Pdci), Tidjane Thiam a nommé le Député-Maire de Port-Boüet, Emmou Sylvestre, nouveau secrétaire exécutif en chef de cette formation politique, a appris Abidjan.net de source officielle dans la capitale économique ivoirienne. Cette nomination a été rendue publique le mardi 05 mars 2024 au cours de la première conférence de presse de M. Thiam depuis son élection à la tête du Pdci-Rda. Le nouveau secrétaire exécutif en chef, Emmou Sylvestre, succède ainsi à Maurice Kakou Guikahué. (Source : abidjan.net)

Burkina Faso : Effort de paix - Un Colonel-Major en retraite remet un chèque de 500.000 Fcfa au profit des Fds

Le 20 février 2024 dans les locaux du ministère de la défense et des anciens combattants, le Colonel-Major en retraite Adama Ouédraogo a remis au ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants (ME, MDAC) un chèque d'un montant de 500000 Fcfa au profit des Fds. Admis à la retraite le 1er janvier 2024, le Colonel-Major Ouédraogo a voulu par cet acte, témoigner son attachement indéfectible à l'institution militaire pour laquelle il a servi pendant 41 années, surtout en ces moments où la mobilisation de tous est un impératif. Aussi, se devait-il, selon lui, de répondre à l'appel du Chef de l'État invitant l'ensemble des Burkinabè à contribuer chacun à son niveau et à sa manière à l'effort de paix. Cet acte symbolique pour un militaire qui entame la retraite a été salué par le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, qui a souligné sa disponibilité à recevoir toute forme de contribution de la part de ses anciens collaborateurs. Avant son départ à la retraite le Colonel-major Adama Ouédraogo était l’Officier Adjoint du Bureau de garnison de Ouagadougou.( Source :aouaga.com)

Niger : Bâtiments et travaux publics – Un géant français du secteur quitte définitivement le pays

C’est désormais la fin pour ce géant français du secteur des bâtiments et travaux Publics (Btp) au Niger. Après plus de 60 ans dans le pays, l’entreprise française de travaux publics Sogea-Satom du Groupe Vinci plie bagage. Le départ du géant Français de Niamey intervient dans un contexte marqué par la détérioration des relations entre la France et le Niger. À en croire Africa Intelligence, il s’agit d’un départ définitif. L’entreprise française de BTP SOGEA-SATOM a annoncé son retrait du pays après le départ de l’armée et de l’ambassadeur français. En clair, le retrait du groupe de Niamey est la conséquence directe du coup d’Etat du 26 juillet 2023. Selon les informations, la société française a dirigé ses machines et appareils vers le Tchad. (Source : aniamey.com)

Mali : Fiasco du meeting du 8 Juin 2023 - Où sont passés les 100 millions pour la mobilisation ?

C'est dans le Stade du 26 Mars vide au 2/3 et clairsemé au 1/3 que le président du Conseil national de transition, Malick Diaw, a lu son discours, ce 8 juin 2023. Les signes avant-coureurs du fiasco de ce meeting pour soutenir le projet de nouvelle Constitution crevaient déjà les yeux au regard des préparatifs par le Conseil national de la société civile malienne dirigé par monsieur Boureima Allaye Touré. Que s'est-il donc passé entre-temps pour perdre ainsi le pari de la mobilisation de cet événement d'une grande importance ? En tout cas, les fruits n'ont pas tenu les promesses des fleurs!( Source :abamako.com)

Sénégal : Projet de loi d’amnistie- Il ouvre la porte à l’impunité (HRW)

Un projet de loi d’amnistie soumis par le président sénégalais Macky Sall aux membres de l’Assemblée nationale le 4 mars 2024 ouvre la porte à l’impunité pour des crimes graves, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le 26 février, dans un contexte de crise politique provoquée par le report des élections présidentielles et en vue de réconcilier le pays, le président Sall a annoncé une loi d’amnistie générale pour les actes liés aux manifestations politiques tenues entre 2021 et 2024. Le 28 février, le gouvernement sénégalais le cabinet a approuvé le projet de loi. La loi doit être soumise au vote des députés en séance plénière dans les prochains jours. (Source : adakar)

Bénin : A destination de Cotonou- Un navire transportant 2 millions de litre de carburant volé intercepté

13 membres d'équipage du navire « Sweet Miri » dont un ghanéen et douze nigérians ont été apostrophés aux larges des côtés du Nigeria, en partance pour le Bénin. Acheminant « 2 millions de carburant présumé volé », selon le rapport d’un média local, l’objet flottant a été ralenti à environ 320 kilomètres en direction du Bénin le samedi 2 mars 2024, par une patrouille de la Marine nigériane. Non autorisé à effectuer cette traversée, le système d'identification automatique du bateau avait été éteint depuis le 25 février. Constituant ainsi une infraction. (Source : acotonou.com)

Gabon : Proche de Jean Ping - La Cnr exprime des réserves quant à la direction actuelle de la transition politique

Reconnue formellement en regroupement de partis politiques, la Coalition pour la nouvelle République (Cnr), qui compte cinq formations politiques, à savoir : le Congrès pour la démocratie et la justice, Les Sept merveilles du peuple, le Parti gabonais du progrès, les Souverainistes écologistes et l’Union républicaine pour la démocratie et le progrès, a tenu sa rentrée politique le weekend écoulé à la Chambre de commerce de Libreville. Bien que soutenant la transition actuelle, la Cnr refuse d’être un mouton de Panurge. ( Source :alibreville.com)

Ghana : 67e anniversaire de l’indépendance du Ghana : Le Président Alassane Ouattara à Kumassi

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan depuis le mardi 5 mars 2024, pour Kumassi, au Ghana, annonce la Présidence ivoirienne dans un communiqué.Sur invitation du Président ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufufo-Addo, selon le communiqué, le Chef de l’Etat prend part ce mercredi 6 mars, aux festivités marquant la commémoration du 67e anniversaire de l’indépendance du Ghana. A son arrivée à Kumassi, Alassane Ouattara a été reçu par le roi des Ashanti. « J’adresse mes vifs remerciements à Sa Majesté Otumfuo Osei Tutu II, Roi des Ashanti, pour l’accueil chaleureux et le dîner fraternel offert à ma délégation et à moi-même, à Kumassi, en marge de la célébration du 67e anniversaire de l’indépendance du Ghana », écrit le Président Alassane Ouattara sur sa page facebook. (Source : Fratmat.info)

Une sélection de Bamba Moussa