Algérie: Ecole d'application de la sûreté nationale de Blida - Sortie de la 59e promotion des agents de la police

BLIDA — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a présidé, mardi à l'Ecole d'application de la sûreté nationale "Abdelmadjid Bouzbid" de Soumaâ (Blida), la sortie de la 59e promotion des agents de police.

M. Merad a supervisé la cérémonie de sortie de promotion unifiée comptant 906 agents de police diplômés, en compagnie du Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Ali Badaoui, et en présence d'une délégation ministérielle, de représentants des corps sécuritaires et des familles des élèves diplômés représentant l'Ecole d'application de la sûreté nationale de Soumaâ et l'annexe de M'sila.

Après un passage en revue de la promotion sortante par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales et le DGSN, celle-ci a prêté serment avant la remise des grades et des diplômes aux majors de promotion.

Cette promotion unifiée englobe 680 diplômés de l'Ecole d'application de la sûreté nationale de Soumaâ et 226 agents diplômés de l'annexe de M'sila, a indiqué le directeur de l'Ecole de Soumaâ, le contrôleur de police Idir Hibouche.

Il a noté que les diplômés ont bénéficié d'une formation théorique et appliquée d'une durée de 12 mois, englobant, notamment, une préparation psychologique et un entrainement physique et sportif.

Le volet théorique de la formation a englobé des cours dans divers domaines en relation avec la police et les sciences juridiques, tandis qu'au volet appliqué, les élèves ont bénéficié d'exercices de simulation de différentes situations professionnelles auxquelles est confrontée la police urbaine.

Ces exercices ont été réalisés à l'école de Soumaâ, mais aussi des services opérationnels des sûretés de wilayas et d'unités républicaines de sécurité, conformément aux programmes de formation moderne adoptés par la DGSN, a souligné le même responsable.

La cérémonie de sortie de promotion a coïncidé avec l'achèvement de sessions de formation spécialisées au profit de 48 chauffeurs de véhicules relevant de la direction des unités républicaines de sécurité et de différents services de l'ordre public, 35 agents en anthropométrie relevant des directions de la police judiciaire et 30 chauffeurs de la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion.

A la fin de son allocution, M. Hibouche a appelé les nouveaux diplômés à "faire prévaloir l'intérêt national et à assurer la sécurité dans le strict respect des lois de la République, de la déontologie policière et des droits de l'homme consacrés par la Constitution, tout en oeuvrant à renforcer la coopération avec tous les partenaires sur le terrain et veiller à promouvoir l'action de proximité".

La cérémonie a été, également, marquée par la présentation d'exhibitions sportives et de combat, dans lesquelles les élèves de l'Ecole ont fait montre d'une grande maitrise des sports de combat (self -défense), outre des exercices de simulation en matière de maintien de l'ordre et de lutte contre la criminalité, entre autres.

A noter que la 59e promotion des agents de police a été baptisée du nom du Chahid du devoir, l'enquêteur principal de la police "Bouhaddadou Abdelkrim", dont la famille a été honorée à l'occasion, avant la clôture de la cérémonie par la prise de photos souvenirs entre les invités et les diplômés sortants.

Selon les responsables de l'Ecole de Soumaâ, le chahid du devoir, Abdelkrim Bouhaddadou, est né le 13 janvier 1970. Il a rejoint l'école de Soumaâ en avril 1992, et y obtint son diplôme d'agent de police. Il fut affecté vers les services de la sûreté de wilaya d'Alger, mais il fut assassiné par un groupe terroriste le 9 décembre de la même année.