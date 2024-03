Tunisie: La BH BANK poursuit ses actions humanitaires et sociales

En réponse à l'appel du Président de la République pour le renforcement du rôle social des Banques et des Institutions Financières, la BH Bank a poursuivi ses actions humanitaires et sociales en signant une convention cadre avec le Ministère de la Famille, de la Femme,de l'Enfance et des Personnes âgées en vertu de laquelle la Banque s'engage à financer des projets humanitaires destinés aux enfants des familles fragilisées et les personnes âgées.

Cette action a été concrétisée lors d'une cérémonie organisée le mardi 05/03/2024 au Ministère sous la présidence de Madame la Ministre et en présencede Monsieur Wajdi KOUBAA, Directeur Général de la BH BANK et son Staff Managérial.

Lors de sa prise de parole, Madame la Ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des personnes âgées a salué ce nouveau geste de citoyenneté et de solidarité de la BH Bank qui confirme encore une fois son adhésion totale à la politique sociale de l'Etat.

De son coté, Monsieur Wajdi KOUBAA a réitéré l'engagement citoyen infaillible de la Banque et son adhésion à la politique sociale de l'Etat et à l'élan de solidarité nationale tout en promettant d'intensifier et diversifier l'intervention de la Banque au niveau social ainsi que le financement de l'économie nationale.