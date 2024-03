Maroc: La coopération en matière de mobilité internationale Erasmus+ au centre d'une rencontre à Benguérir

Benguérir — Les moyens de promouvoir la coopération en matière de mobilité internationale des étudiants et du personnel des établissements universitaires, à travers le programme ERASMUS+ (2021-2027), ont été au centre d'une rencontre, tenue mardi à Benguérir, à l'initiative des agences nationales Erasmus+ des pays du réseau MedNet.

Organisé en partenariat avec le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, et le Bureau Erasmus+ Maroc, ce conclave qui se poursuit jusqu'au 7 mars à l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), s'assigne pour objectif de promouvoir les opportunités de mobilité internationale et de coopération entre les pays africains et ceux du réseau MedNet (Chypre, Croatie, France, Grèce, Italie, Malte, Portugal, Serbie, Slovénie, Espagne, Macédoine et Turquie).

Il s'agit également d'élaborer de nouvelles propositions de projets liés à la mobilité internationale et d'échanger sur les bonnes pratiques avec les 33 pays membres du programme Erasmus+.

Intervenant à l'ouverture de cette rencontre, le président de l'UM6P, Hicham El Habti, a indiqué que ce conclave se veut une étape importante vers le développement de partenariats universitaires et de recherche dans le cadre d'Erasmus+.

Cette manifestation permet d'explorer les opportunités de réseautage, de rencontrer des partenaires potentiels, de partager les meilleures pratiques et de générer des idées pour de nouveaux projets d'intérêt mutuel, a-t-il poursuivi, soulignant l'importance des programmes d'échange d'étudiants en tant qu'opportunité précieuse de développement personnel et de réussite académique.

Ces programmes permettent aux bénéficiaires non seulement d'acquérir de nouvelles compétences, mais contribuent également au développement des futurs leaders mondiaux, a-t-il dit, appelant à croire en la richesse de la diversité et à favoriser un environnement qui transcende les frontières.

Pour sa part, la directrice du Bureau national Erasmus+ Maroc, Latifa Daadaoui, a expliqué que la rencontre Erasmus+ Europe-Afrique, le premier événement du genre organisée en dehors de l'Europe, a pour but de rapprocher les universités européennes de leurs homologues africaines et de renforcer les partenariats avec les pays Mednet, et constitue aussi une opportunité idoine de consolider la coopération entre les pays africains.

Le Bureau national Erasmus+ Maroc , a-t-elle expliqué, offre aux étudiants et aux personnels des établissements

de l'enseignement supérieur marocains des bourses de mobilité en Europe, consacrées aux formations et aux études, et permet un financement au titre du volet "Renforcement des capacités de l'enseignement supérieur", notamment en ce qui concerne la digitalisation des universités et l'intégration des étudiants à besoins spécifiques.

Comme chaque année, le Bureau national Erasmus+ Maroc lance la bourse d'excellence assortie aux Masters conjoints Erasmus Mundus financés par l'UE pour promouvoir l'excellence dans la formation et la recherche, relève Mme Daadaoui.

De son côté, Leonidas Papastergiou, directeur de l'Agence nationale grecque Erasmus+, coordonnatrice de l'évènement, a relevé que le renforcement de la dimension internationale de l'enseignement supérieur revêt une importance cruciale en particulier dans un monde en constante évolution.

Il a de même plaidé en faveur d'une meilleure exploitation du potentiel de collaboration entre les universités européennes et africaines, notant que cette manifestation permet de nouer des partenariats, de partager des expériences et de se projeter vers un avenir d'excellence et d'innovation dans l'enseignement supérieur.

Quant à la directrice de l'Agence Erasmus+ France-Education Formation, Delphine Gassiot-Casalas, elle a considéré que cet évènement est l'occasion de consolider les liens avec les partenaires africains à l'effet d'imprimer une nouvelle dynamique à cette dimension internationale d'Erasmus.

Le choix du Maroc pour abriter cet événement est pertinent étant donné la qualité des infrastructures mises en place par le Royaume pour le développement de l'éducation et la formation, a-t-elle fait valoir.

Erasmus+ (2021-2027) de l'Union Européenne met fortement l'accent sur l'inclusion sociale, les transitions écologique et numérique et la promotion de la participation des jeunes à la vie démocratique. Son budget est estimé à 26,2 milliards d'euros, un financement qui a presque doublé par rapport au programme précédent (2014-2020).