Maroc: Drâa-Tafilalet - Un atelier régional pour la promotion des droits des détenus

Errachidia — La Commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) de Drâa-Tafilalet a organisé, mardi à Errachidia, un atelier régional sur les droits des personnes en situation de détention au profit du personnel des établissements pénitentiaires de la région de Drâa-Tafilalet.

Organisée en partenariat avec le Ministère public et la Direction régionale de la Délégation générale à l'Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), cette initiative vise à renforcer les capacités des fonctionnaires des centres de détention à appliquer les normes nationales et internationales en matière de droits de l'homme.

Cet atelier, initié sous le thème "Le rôle du personnel chargé de l'application de la loi en milieu carcéral et l'effectivité du droit", s'assigne également pour objectif de sensibiliser le personnel des établissements pénitentiaires aux meilleures pratiques envers la population carcérale, dans le cadre du respect des dispositions du droit pénal marocain et de la convention internationale contre la torture et son protocole facultatif.

Intervenant à cette occasion, la présidente de la CRDH de Drâa-Tafilalet, Fatima Aarach, a souligné que le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) et la DGAPR ambitionnent de conjuguer leurs efforts pour relever les défis posés en matière de droits de l'homme en milieu carcéral, en mettant en oeuvre les recommandations découlant des visites régulières du Conseil dans tous les établissements pénitentiaires.

"L'objectif de cet atelier est d'offrir au personnel chargé de l'application de la loi en milieu carcéral l'opportunité d'acquérir des connaissances et des pratiques relatives aux règles minima pour le traitement des détenus, et de s'enquérir des mécanismes adoptés en vertu des normes internationales et du droit national marocain", a-t-elle indiqué.

Elle a noté que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des missions et prérogatives du CNDH et de ses Commissions régionales, notamment en matière de protection et de promotion des droits des détenus, ajoutant qu'il intervient aussi en application des recommandations émises par le CNDH dans son rapport thématique de 2012 intitulé "la crise des prisons, une responsabilité partagée, 100 recommandations pour la protection des droits des détenus".

Cet atelier régional, qui a rassemblé des fonctionnaires de l'ensemble des centres de détention de la région de Drâa-Tafilalet, a été encadré par des membres de la CRDH ainsi que des représentants du parquet et de la Direction régionale de la Délégation générale à l'Administration pénitentiaire et à la réinsertion.