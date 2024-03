Maroc: Casablanca-Settat - Coup d'envoi de 15 centres de santé urbains et ruraux

Bouznika — Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a lancé, mardi à Bouznika, les services de 15 centres de santé urbains et ruraux, au niveau des provinces et des préfectures relevant de la région de Casablanca-Settat.

Dans le cadre de la continuité de la mise en place d'une infrastructure de santé adaptée pour accompagner le Chantier Royal relatif à la généralisation de la couverture sanitaire et de la protection sociale notamment en ce qui concerne la construction, la réhabilitation et l'aménagement des établissements de soins de santé primaires, le ministre a lancé, en présence du Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, les services de 15 centres de santé urbains et ruraux, au niveau des provinces et des préfectures relevant de la région de Casablanca.

Dans la province de Benslimane, 7 centres de santé ont été lancés. Il s'agit du centre de santé urbain de niveau I « Mansouria », de 2 centres de santé urbains de niveau II avec une maison d'accouchement, « Bouznika » et « Fdalate », 2 centres de santé ruraux de niveau I, « Bir Nacer » et « Tlat Ziyaida », et 2 dispensaires ruraux, « Khmiss Ahl Louta » et « Had Karassi ».

Au niveau de la province de Settat, 3 centres de santé urbains et ruraux ont été mis en service pour desservir les habitants des zones couvertes. Il s'agit du centre de santé urbain de niveau I de « Sidi Abdelkrim », ainsi que des 2 centres de santé ruraux de niveau I, « El Ghazouane » et « Sidi Boukrouh ».

Concernant la province d'El Jadida, les services du centre de santé urbain « Derb Ghallef » ont été lancés, en plus du dispensaire rural de santé « El kaamsa », tandis que le centre de santé urbain de niveau 1 « Al Chabab » est entré en service dans la ville de Mohammedia.

En outre, la province de Berrechid a connu le lancement de 3 centres de santé urbains et ruraux. Il s'agit du centre de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires, ainsi que du centre de santé urbain de niveau I « Bir Tour » et du centre de santé de niveau II « Al Ahly ».

La mise en place de ces services de santé s'inscrit dans le cadre de la politique de réhabilitation et d'équipement des structures de santé publiques, suivant les Instructions Royales visant à entreprendre une réforme radicale et profonde du système de santé national afin de créer les conditions propices à la mise en oeuvre du chantier Royal de la généralisation de la couverture sanitaire et de la protection sociale.

Tenu en présence des élus et acteurs de la société civile, ce lancement vise à renforcer l'offre de soins dans la région de Casablanca-Settat, qui connait une hausse démographique continue, ainsi qu'une demande croissante de services de santé, et à rapprocher les services de santé des citoyennes et des citoyens ciblés par ces établissements.

Ces centres de santé, qui s'inscrivent dans la nouvelle génération d'établissements de soins de santé primaires, fourniront une gamme diversifiée de services de santé et un panier de traitements incluant les consultations médicales générales et spécialisées notamment l'examen et le traitement des maladies respiratoires, les soins infirmiers, le suivi des maladies chroniques, en particulier la tuberculose, le diabète et l'hypertension artérielle, ainsi que le suivi de la santé de la mère et de l'enfant, la santé scolaire, et les services de sensibilisation et d'éducation à la santé.

Le ministère a mobilisé des ressources humaines spécialisées pour assurer les services médicaux et curatifs fournis à la population ciblée par ces établissements de santé, qui couvrent plus de 890.000 personnes.

Il a, par ailleurs, doté ces centres de santé d'équipements modernes et de dispositifs biomédicaux de haute qualité.