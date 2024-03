Maroc: La croissance des investissements chinois au Maroc reflète l'excellence des relations entre les deux pays (ambassadeur)

Casablanca — La hausse continue des investissements chinois au Maroc reflète l'excellence des relations de coopération et l'entente politique entre les deux pays, a indiqué, mardi à Casablanca, l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Rabat, Li Changlin.

Intervenant à l'ouverture de la 7è Conférence internationale autour du thème: "Sur les deux bouts de la route de la soie", organisée par l'université Hassan II de Casablanca et l'université des Études internationales de Shanghai, M. Changlin a fait observer que la visite de SM le Roi Mohammed VI en Chine en 2016 a permis de franchir un nouveau pallier dans la coopération entre les deux pays, ce qui s'est traduit par une coopération économique accrue et de plus en plus d'investissements chinois dans les secteurs les plus prioritaires pour le Maroc.

Dans ce sens, il a appelé à s'inspirer de l'esprit de l'ancienne route de la soie pour adopter de nouvelles idées de coopération, notamment dans les domaines politique, culturel et économique, mettant en avant l'importance de la dynamique académique pour renforcer ces liens.

Rappelant différentes initiatives internationales lancées par la Chine, dont celle de "la ceinture et la route", le diplomate a estimé que les défis et les crises que connait le monde exigent une coopération et une action commune de tous les pays.

De son côté, le président de l'Université Hassan II de Casablanca, Houssine Azeddoug, a souligné que cette conférence s'inscrit dans la poursuite de l'édification du partenariat stratégique qui lie le Maroc et la Chine depuis des décennies et qui a connu un développement rapide, sous la conduite éclairée de SM le Roi, rappelant la signature depuis 2004 d'une cinquantaine d'accords touchant à divers domaines.

Ce rapprochement rapide et diversifié n'est pas surprenant entre deux pays aux civilisations séculaires qui entretiennent de bonnes relations politiques, a-t-il noté, ajoutant que les mutations mondiales liées à la quatrième révolution industrielle, façonnée par l'innovation et la créativité, appellent une coopération étroite entre les deux pays en particulier dans les domaines de l'innovation et des technologies.

Par ailleurs, M. Azeddoug s'est félicité du niveau de coopération entre les universités marocaines et chinoises qui ne cesse de se renforcer d'année en année, depuis la signature de l'accord de coopération entre les deux établissements en 2012 et la création de l'Institut Confucius qui a formé près de 10.000 étudiants.

À son tour, le vice-président de l'université des études internationales de Shanghai, Lin Xuelei, a salué le bilan de dix années de collaboration l'établissement marocain, l'Institut Confucius étant la plateforme d'échange de visites, de dialogue académique et d'organisation de forums sur la coopération entre les deux pays, ce qui a contribué à renforcer la connaissance mutuelle.

L'université de Shanghai dispose de nombreux établissements dédiés à l'apprentissage de la langue arabe, a-t-il noté, appelant à renforcer la coopération et l'innovation entre les milieux académiques au Maroc et en Chine.

Organisé à la bibliothèque universitaire Mohammed Sekkat, ce forum, placé sous le thème "Le Maroc et la Chine : Innovation et création de la valeur pour un partenariat stratégique", a été marqué par la tenue de deux sessions dédiées à la présentation et l'analyse d'ouvrages d'experts et universitaires marocains et chinois sur les échanges tous azimuts entre les deux pays.