Maroc: Le transfert de technologies et d'innovations entre pays, un levier pour le renforcement de la coopération internationale dans le domaine de l'eau (M. Baraka)

Marrakech — L'échange d'expériences et de bonnes pratiques ainsi que le transfert de technologies et d'innovations entre pays constituent un levier pour le renforcement de la coopération internationale dans le domaine de l'eau, a souligné, mardi à Marrakech, le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka.

Dans une allocution lue en son nom par M. Abdelaziz Zerouali, directeur de la recherche et de la planification de l'eau au ministère, lors de la cérémonie d'ouverture de la 19è réunion de l'Initiative de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) sur la gouvernance de l'eau (WGI), M. Baraka a mis en relief le rôle de la coopération internationale dans la concrétisation des programmes de développement et la préservation des ressources hydriques, à travers l'appui technique et financier.

"Le 10è Forum Mondial de l'Eau, prévu en mai prochain à Bali (Indonésie), représente une occasion pour nous tous, communauté internationale de l'eau, pour aller de l'avant vers l'atteinte des Objectifs du développement durable (ODD), d'assurer plus de sécurité hydrique et alimentaire aux populations pour une prospérité partagée, et vers un secteur de l'eau résilient et inclusif", a-t-il ajouté.

M. Baraka a également indiqué que la politique nationale de l'eau vise à garantir le droit d'accès à cette matière vitale à tous les citoyens, conformément aux ODD, notamment l'Objectif 6, et aux dispositions de la Constitution de 2011, à travers l'instauration d'une politique convergente vers la souveraineté de l'eau, notant que le modèle de financement du secteur de l'eau dans le Royaume est considéré comme durable étant donné qu'il est diversifié et s'appuie sur plusieurs sources de financement.

%

Par la même occasion, il a fait remarquer que cette période de sécheresse que connaît le Royaume depuis près de six ans a eu un impact négatif sur l'économie marocaine en général, et mis le pays face à des défis majeurs qui doivent être surmontés au niveau de la sécurité hydrique et alimentaire sans oublier la composante de la préservation des écosystèmes.

"Devant ces grands défis, la politique de l'eau a connu un tournant décisif depuis le Discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 14 octobre 2022, au Parlement", a-t-il rappelé.

Pour sa part, Barbara Pompili, présidente de l'Initiative de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau, a mis l'accent sur la nécessité d'une gestion efficace en la matière dans la vie quotidienne, soulignant que le modèle de gouvernance de l'eau au Maroc constitue un modèle inspirant pour de nombreux pays.

Et Mme Pompili d'expliquer que l'eau est devenue un élément essentiel dans toutes les politiques de développement économique, relevant l'impact et l'importance de cette matière vitale pour les secteurs agricole, énergétique, touristique et industriel.

Cette réunion vise à mettre en exergue la contribution de cette initiative aux agendas mondiaux et au 10è Forum mondial de l'eau, à partager les expériences sur la gouvernance de l'eau face aux catastrophes naturelles et au changement climatique, et à établir un dialogue sur les prochaines étapes de l'initiative pour la période 2024-2027.

Les travaux de cette rencontre sont axés sur diverses thématiques, notamment "les contributions de l'initiative de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau aux agendas mondiaux dans le domaine de l'eau", "vers la 10è édition du Forum mondial de l'eau et l'élaboration d'un guide sur la mise en oeuvre locale des principes de l'OCDE", "l'économie bleue durable dans les villes", "les régions et les bassins hydrauliques" et "l'économie circulaire".

Créée en mars 2013, l'Initiative de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau est une plateforme internationale multi-acteurs de représentants des secteurs public et privé, qui se réunit deux fois par an afin de partager les bonnes pratiques pour une meilleure gouvernance dans le secteur de l'eau.

Elle vise à offrir un mécanisme de consultation pour accroitre la visibilité de la gouvernance de l'eau dans les discussions internationales sur cette matière vitale, soutenir la mise en oeuvre des Principes de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau dans les pays membres et non-membres qui le souhaitent en diffusant les meilleures pratiques et en contribuant au développement d'indicateurs, et à favoriser la continuité des discussions sur la gouvernance entre les différents Forums Mondiaux de l'Eau.